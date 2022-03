Pilvenmäellä uutta ja vanhaa: ensi lauantain ravit alkavat jo 10.30 - kunkkareissa on taas varsahuutokauppa

Anu Leppänen

Elina Hirvosella on kädet täynnä Pilvenmäen johdossa kuninkuusravivuonna.

Lauantaina Pilvenmäki tekee aluevaltauksen aloittamalla ravinsa jo kello 10.30 aamupäivällä. Ravit saivat ainakin hevosten valmentajilta hyvän vastaanoton, sillä yhdeksään lähtöön ilmoitettiin peräti 143 hevosta. Karsittuja oli melkein joka sarjassa: niitä oli yhteensä 18.

Muualla Pohjosmaissa ravipäivää täytetään hyvin eri vuorokaudenaikoihin alkavilla kilpailuilla. Laukkaurheilun maailmassa kilpailuja on menossa melkein ympäri vuorokauden jossain päin maailmaa, ja tarjontaa tosiaan löytyy vedonlyöjille. Pariisin raveissa esimerkiksi Vincennesissä puolestaan kiinnitti jo vuosikymmeniä sitten huomion, kuinka ravit arkipäivisinkin saattoivat alkaa aikaisin tai myöhään. Metropolissa on takuulla kysyntää molemmille vaihtoehdoille.

"Meille on tullut kyselyitä, eikö lounasraveja saataisi takaisin", Elina Hirvonen kertoo.

"Tämä ilmoittautuneiden määrä tuntuu vahvistavan sitä käsitystä, että esimerkiksi lounasraveille voisi olla kysyntää. Näissä lauantairaveissa onkin tarjolla lounasta. Muuten ravintolapalveluiden kannalta tämä alkamisaika ei liene myyntiä kasvattavaa, mutta aktiiveille tämä taitaa olla paljon mieluisampaa kuin ravit myöhäisillassa esimerkiksi. Iivari Ingves, joka vastaa meidän sarjojen kirjoittamisesta, keksi kokeilla tällaista."

Kuinka kuninkuusravivalmistelut menevät?

"Hyvin, joskin tekemistä tietysti piisaa. Varmaan joku asia, monikin, tuottaa vielä haasteitakin, mutta hyvin kuitenkin. Lipunmyynti on alkanut koronaa edeltävää aikaa vauhdikkaammin. Toki siitä ei voi liikaa vetää johtopäätöksiä, mutta hyvä signaali kuitenkin. Herkällä silmällä seuraamme, kuinka muilla isoilla tapahtumilla menee tässä välissä. Ihmisillä on selkeästi tarpeita kuninkuusravien suhteen, ja on meidän tehtävä yrittää vastata asiakaskunnan tarpeisiin. Kova yritys meillä on joka tapauksessa päällä, ja se on ilahduttavaa, kun ympäröivä maailma sisältää paljon epävarmuustekijöitä."

Kolmas Pilvenmäen keskiviikon uutinen oli odotettu. Myös Pilvenmäen kuninkuusraviperjantain päätteeksi 29. heinäkuuta järjestetään nuorten suomenhevosten huutokauppa. Ravit ajetaan iltapäivällä alkaen eli lounasravien ja iltaravien välimuotona. Huutokaupan meklarina toimii tuttu naama ja ääni, Lauri Hyvönen.

