Närpiöläinen tomaatinviljelijä uskoo tulevaisuuteen: "Tuotamme sitä, mitä kansa haluaa"

Isä aloitti tuhannen neliön kasvihuoneella. Pojalla on pinta-alaa 60-kertaisesti.

Sanne Katainen

Börje ja Jennifer Ivars pyörittävät 42 hengen yritystä Närpiössä. Laajennuksen jälkeen työntekijöitä on 55.

Börje Ivars sanoo syntyneensä tomaatinviljelijäksi. Tytär Jennifer on hänen yrityksessään töissä henkilöstöjohtajana ja jatkaa aikanaan yrittäjänä, Ivars toivoo. ”Pakottaa ei voi.”

Ivarsit ovat juuri ottamassa käyttöön 2,2 hehtaaria uutta kasvi­huonealaa, jolloin pinta-­alaa on yhteensä 6,5 hehtaaria. Se on närpiöläisessäkin mittakaavassa paljon.

”Uskon tulevaisuuteen, ehdottomasti. Täytyy olla optimisti, jos panostaa kasvihuoneisiin monta miljoonaa”, Ivars sanoo.

Ivars on Närpiön Vihanneksen hallituksen puheenjohtaja ja kasvihuoneviljelijä toisessa polvessa. Hänen vanhempansa aloittivat 1970-luvulla tuhannen neliön kasvihuoneella. Nyt pinta-ala on monikymmenkertainen.

Kasvihuoneviljelijöiden määrä on kehittynyt samalla tavoin kuin muussakin maataloudessa. Enimmillään alueen kasvihuonetuottajien muodostamassa osuuskunnassa Närpiön Vihanneksessa oli 1990-luvulla yli 250 tuottajaa. Nyt tuottajia on 37. Silti viljelyalaa on enemmän kuin koskaan, yhteensä 40 hehtaaria.

Osuuskunnalla on yhteinen pakkaamo Närpiön Gottbölessä, ja kaikki viljelmät ovat lähellä, enintään 50 kilometrin päässä pakkaamosta. Tuotteiden luvataan olevan Suomen kaupoissa viimeistään kahden päivän sisällä poiminnasta.

Alan suurimpana haasteena Ivars pitää energianhinnan pysymistä kohtuullisena. Toisen haasteen tuo kuluttaja.

”Nyt olemme tosi tyytyväisiä, sillä kuluttajat tykkäävät kotimaassa tuotetuista elintarvikkeista. Mutta meidän pitää pystyä tarjoamaan kaikenlaisia tomaatteja, ettei niitä tarvitse tuoda Espanjasta tai Marokosta. Jos kuluttaja haluaa helmitomaatteja, me viljelemme niitä.”