Keliakialiiton toiminnanjohtajana aloittava Ilkka Repo: ”Valtaosa sairastaa keliakiaa tietämättään”

Arvioiden mukaan vain kolmasosa keliakiaa sairastavista on diagnosoitu.

Keliakialiitto

Ilkka Repo korostaa, että potilasjärjestöjen äänen tulisi kuulua sosiaali- ja terveysjärjestelmien uudistamisessa.

"Valtaosa eli noin 70 000 suomalaista sairastaa elinikäistä sairautta tietämättään siitä. Tarvitsemme vahvaa näkyvyyttä, tiivistä ja monipuolista yhteistyötä sekä työkaluja sairastavien löytämiseen ja ihmisten auttamiseen", Keliakialiiton uusi toiminnanjohtaja Ilkka Repo painottaa tiedotteessa.

Keliakia on autoimmuunisairaus, joka voi ilmetä moninaisin oirein tai olla oireeton. Sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa.

Potilasjärjestöt, kuten Keliakialiitto, ovat Revon mielestä sairauden arjen parhaita asiantuntijoita, joita tulisi kuulla yhteiskunnallisessa päätöksenteossa nykyistä enemmän.

Repo on työskennellyt ennen Keliakialiittoa muun muassa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton toimitusjohtajana ja Raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelijana.

Keliakiakorvaus lakkautettiin vuonna 2016. Se tulee palauttaa kaikille diagnoosin saaneille, vaativat sekä Repo että Keliakialiiton puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Tanus.

"Keliakia on elinikäinen, autoimmunologinen sairaus, jossa on ehdottomasti noudatettava täysin gluteenitonta ruokavaliota. Ruokavalio on keliakian ainoa hoitomuoto, ja se aiheuttaa potilaalle merkittäviä kuluja. Muiden autoimmuunitautien tapaan keliakiankin hoitoon kuuluu saada korvausta", Tanus vaatii.

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Keliakialiittoon kuuluu 30 paikallista keliakiayhdistystä, joissa on jäseniä 21 000.