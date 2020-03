Kumpulan koulukasvitarha Helsingistä sai ensimmäisen Vuoden ruokakasvattaja -palkinnon

Kumpulan koulukasvitarha

“Kun tuntee ruuan reitin ja tietää mistä ruoka on kotoisin, osaa ruokaa myös arvostaa", perustelee Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi uutta ruokakasvatuspalkintoa.

Historian ensimmäiseksi Vuoden ruokakasvattajaksi valittu Kumpulan koulukasvitarha on puutarha kaupungissa, ja siellä järjestetään toimintaa kaikenikäisille. Toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut. Pasilan nuorisotyöyksikkö toteuttaa toimintaa yhdessä Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa.

Kaupunkien tiivistyessä koulukasvitarha tekee näkyväksi ruuan reittiä ja matkaa pellolta pöytään, palkinnon myöntänyt Ruokatieto kiittää. Koulukasvitarha tarjoaa myös kesätyömahdollisuuksia nuorille.

Kumpulan koulukasvitarha saa palkinnoksi tuhat euroa. "Palkinto kannustaa jatkamaan työtä puutarhassa lasten ja nuorten kanssa. Taimikasvatus on aloitettu myös tänä keväänä ja haluamme nytkin uskoa tulevaan.” sanoo Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva-Maija Bergholm tiedotteessa.

Vuoden ruokakasvattaja -palkinnon saajaksi saatiin 29 ehdotusta. Voittajan lisäksi kolmelle ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta.

Kunniamaininnan saavat Liisa Vuorela Koskenojan tilalta, Rea Vierula Lapinjärven kirkonkylän koulusta sekä Jämsän varhaiskasvatus yhdessä Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja Tekstiililiikelaitoksen kanssa.

Liisa Vuorela emännöi maitotilaa Kurikassa ja on perustanut sinne Liisan luokkahuoneen, missä ryhmät vierailevat tutustumassa ruuantuotantoon. Asiantuntijaraati kiittää Liisaa loistavana esimerkkinä siitä, että myös yrittäjä voi toimia ruokakasvattajana.

Lapinjärven kirkonkylän koulun keittäjä Rea Vierula on kehittänyt kouluruokailua. "Realla on myös kasvattajan rooli: hän on läsnä oleva ja tärkeä aikuinen oppilaille. Rea tekee työtään ammattiylpeydellä, arvostaa ruokaa ja korostaa alueellisuutta ja lähellä tuotetun ruuan merkitystä", raati perustelee.

Jämsässä on raadin mukaan tehty pitkäkestoisesti ja laaja-alaisesti yhteistyötä lasten ruokakasvatuksessa osana varhaiskasvatusta ja myös vanhempien kanssa.

Ruokatieto palkitsee vuoden ruokakasvattajan nyt ensimmäistä kertaa. Tulevaisuudessa tunnustus jaetaan vuosittain. Palkinnon tarkoituksena on nostaa ruuan ja ruokakasvatustyön arvostusta.

Vuoden ruokakasvattajan valitsi koko ruokaketjua ja ruokakasvatusalaa edustava asiantuntijaraati, johon kuuluivat viestintäjohtaja Outi Hohti (SOK), toimitusjohtaja Bettina Lindfors (Elo-Säätiö), opetusneuvos Marjaana Manninen (Opetushallitus), kehityspäällikkö Erja Sulanne (Fazer Food Services), toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto (Maitokolmio Oy), ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen (MTK ry), tutkija Eila Kauppinen (Helsingin yliopisto), toiminnanjohtaja Tarkko Nuutinen (Kotitalousopettajien liitto ry) sekä puheenjohtajana toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi (Ruokatieto).