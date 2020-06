Korona peruutti ruokamessuja maailmalla, Food from Finland siirtyi webinaareihin

Jarkko Sirkiä

Elintarvikeviejät ovat Esa Wrangin mukaan hakeneet webinaareista apuja myös ruuan kansainväliseen verkkokauppaan.

Ruokamessut maailmalla ovat peruuntuneet tai siirtyneet yksi toisensa perään. Syynä siirtoihin ja peruutuksiin on maailmanlaajuinen koronapandemia.

Alkavalla viikolla piti olla Saksan Mûnchenissä suuri Feines Essen und Trinken symposeumi elintarvikevalmistajille ja vähittäiskaupalle, mutta sitäkin siirrettiin vuodella eteenpäin.

Business Finlandin elintarvikeviennin ja suomalaisten elintarvikevalmistajien kansainvälistymistä tukeva ohjelma on joutunut järjestämään ja miettimään promootiohankkeensa uudestaan:

"Peruuntuneita tapahtumia on neuvoteltu uusiksi, ja tilalle olemme järjestäneet erilaisia webinaareja, yhteensä noin kymmenen kappaletta", kertoo Food from Finlandin ohjelmapäällikkö Esa Wrang MT:lle.

Valmennuspäiviä on ollut elintarvikeviejille Kiinan, Saksan, Hong Kongin ja Ranskan elintarvikemarkkinoille tähtääville. Webinaari verkkokauppa Amazonin kautta ruuan vientiä käynnistäville oli osallistujamenestys. 10. kesäkuuta on seuraava verkkokauppaan valmentava päivä.

Ruuan verkkokauppa on kasvanut maailmalla eritoten Kiinassa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Isossa-Britanniassa. Suomi tulee osaamisessa kilpailijamaita perässä:

"Johtuu osin siitä, että jo ennen korona-aikaa Suomessa verkkokaupan rooli ruuan ja juomien verkkokaupassa on ollut kohtuullisen vähäinen. Näin osaamista ei ole kertynyt. Maailmalla (suomalais-)yritykset ovat menneet enemmän perinteisiä jakelukanavia, super- ja hypermarketteja hyödyntäen kuin tähtäämällä erikseen verkkokauppaan", arvioi Wrang.

Food from Finlandin tavoitteet tukea Suomen elintarvikeviennin arvon nostamista kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja 5 000 uuden työpaikan luomista elintarvikesektorille ovat entiset, mutta koronapandemia on luonnollisesti tuonut mutkia. Niin ikään ohjelman tavoitteena on nostaa Suomesta vietyjen elintarvikkeiden jalostusastetta. Viiden vuoden aikana Food from Finlandilla on ollut yhteensä 270 eri promootio- ja koulutustapahtumaa.

Koronan aikana ruuankin verkkokauppa on ottanut lisäkierroksia:

"Esimerkiksi verkkokauppa Amazon on raportoinut Saksassa myynnin nousseen ruuan osalta yli 55 prosenttia."

Prosentit ovat suuria, mutta lähtötaso on suhteellisen alhaisen. Saksassa Amazonin osuus ruuan kokonaismarkkinoista on noin 7–8 prosenttia.

Food from Finland tekee Wrangin mukaan laajaa yhteistyötä verkkokauppa-alustojen kanssa Kiinassa, Japanissa Koreassa ja Saksassa ja auttaa suomalaisia elintarvikeviejiä tekemällä promootiotyötä.

Mielenkiinto verkkokauppaa kohtaan on Wrangin mukaan noussut merkittävästi. Saksana Amazonia koskevaan online-koulutustapahtumaan osallistui yli 150 yritystä.

"Webinaarin jälkeen yritysten kiinnostus edetä Saksassa Amazonin kautta on ollut yhteydenottojen perusteella korkealla."

Suomalaisten elintarvikkeiden viennissä maitotaloustuotteiden osuus on yksittäisenä tuoteryhmänä suurin. Alkoholituotteet ovat iso ryhmä ja lihatuotteissa eritoten sianlihan vienti Kiinaan on Atrian ja HKScanin lupien myötä moninkertaistunut.

Miten käy syksyn ruokamessujen, joihin Food from Finlandin ja sen jäsenyritysten pitäisi osallistua eri puolilla maailmaa? Lokakuussa Pariisissa, marraskuussa ja joulukuussa messut Amsterdamissa ja Frankfurtissa?

"Kristallipallo olisi hyödyllinen. Jos loppuvuoteen siirretyt tapahtumat toteutuvat, yritykset ovat niihin jo ilmoittautuneet, ja olemme valmistautuneet niihin kaikkiin."

Wrangin mukaan tapahtumien kulut on budjetoitu ohjelmassa. Epäkiitollinen tilanne olisi se, että tapahtumia siirrettäisiin koronatilanteen vuoksi uudelleen, jos maihin ei saa matkustaa tai messutapahtumia ei saa järjestää.

Ensi vuoteen siirtyneisiin tapahtumiin Food from Finlandilla on oikeudet olemassa, ja tilaisuuksia on korvattu tänä vuonna webinaarein.

Jukka Pasonen