Keittiömestari Ulla Liukkonen Kokkien Maailmanliiton kunniajäseneksi

Aiemmin kunniajäsenyyden on saanut vain kaksi suomalaista.

Sanne Katainen

Ulla Liukkonen toimii keittiömestarina Lappeenrannassa.

Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja, keittiömestari Ulla Liukkoselle on myönnetty maailman keittiömestariliiton The World Association of Chefs Societies -yhdistyksen (Worldchefs) kunniajäsenyys.

Liukkonen on toiminut Suomen Keittiömestareiden puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Maailmanliiton elinikäinen kunniajäsenyys on korkein huomionosoitus, minkä keittiömestari voi saada kollegoiltaan.

"Olen äärettömän kiitollinen saamastani tunnustuksesta ja haluan jakaa sen koko yhdistyksemme kanssa. Kiitän lämpimästi Wordchefsia, Suomen Keittiömestarit ry:n hallitusta, jäsenyhdistyksiä ja kaikkia jäseniämme sekä tukijoitamme vuosien aikana tehdystä yhteistyöstä suomalaisen ruokakulttuurin edistämiseksi”, toteaa Liukkonen tiedotteessa.

Suomesta maailmanliiton kunniajäseniksi on kutsuttu aiemmin Osmo Norha (1974) ja Martti Lehtinen (2006).

Tunnustus myönnettiin elokuun puolivälissä pidetyssä maailmanliiton kongressissa, joka järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi Pietariin suunnitellun Worldchefs Congress & Expo -tilaisuuden sijaan etäkongressina.