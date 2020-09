Puolustusvoimia muonittava Leijona Catering vastaa: Ruotsin kautta kiertää vain 4 400 munaa vuodessa

Kuvat: Munax, Sanne Katainen / Kuvitus: Juho Leskinen

Munankeittoon ja kuorintaan löytyy laitteistoja myös Suomesta.

Leijona Cateringin viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen huomauttaa, että Ruotsin kautta kiertävä munamäärä on pieni.

"Joissain tilanteissa, kuten harjoitusolosuhteissa, on tarkoituksenmukaista käyttää valmiiksi kypsennettyä vaihtoehtoa", Pitkänen toteaa.

Leijona Catering ostaa munat Wihurin tukulta, jolle ne toimittaa Dava Foods Finland. Leijona Cateringin sopimus Wihurin tukun kanssa alkoi kesäkuun alussa ja on voimassa toistaiseksi.

Dava Foods Finlandin markkinointijohtaja Katriina Virtasen mukaan yrityksellä ei ole Suomessa tuotantolaitteistoa munien keittämiseen ja kuorimiseen, minkä vuoksi se kierrättää suomalaisten sopimustuottajiensa munat Ruotsissa olevan kumppanin kautta.

Suomessa kyllä laitteistoja löytyy. Esimerkiksi laitilalaisella munatalo Munaxilla on ollut laitteisto vuodesta 2015 lähtien, ja se on toimittanut keitettyjä ja kuorittuja munia tukuille. Myös muilla on laitteistoja, mutta Dava Foods Finland ei ole löytänyt niiden kanssa kaupallisesti järkevää yhteistyömallia, Virtanen perustelee.

Munax on aiemmin toimittanut kuorittuja ja keitettyjä munia Wihurille. Viestintäpäällikkö Lisa Savola Munaxilta arvelee, että Leijona Cateringille, samoin kuin tukulle, on kenties riittänyt, että munat ovat suomalaisia. Siellä ei ole ajateltu, että ne matkaavat Ruotsin kautta, jos kilpailutusehdoissa ei ole ollut vaatimusta valmistusmaalle.

"Ammattikeittiö lopulta ratkaisee, mitä asiakkaat syövät. Vaikka määrät ovat pieniä, niin tässä on kyse vastuullisuudesta. Kananmuna on niin edullinen raaka-aine, että vaikka sen tuottaa vastuullisesti, niin hinta ei muutu sen myötä", Savola sanoo.

Pitkäsen mukaan Leijona Cateringilla on tiukat vastuullisuusvaatimukset ja se käyttää suomalaisia munia.Yritys on myös sitoutunut siirtymään viimeistään vuoden 2023 alusta vapaan kanan muniin. "Se on merkittävästi aiemmin kuin yleisesti ruokapalvelualalla."

Valtion omistaman Leijona Cateringin munahankinta sai kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) tuohtumaan. Hänen mielestään yhtiö on unohtanut tarkoituksensa ja sitä johtaa ahne johto.

"Yhtiön koimaisuusaste on heikko ja valtio muonittaa varusmiehiä nyt niin kuin hölmöläiset pidentävät peittoa: leikataan yläpäästä irti ja ommellaan alapäähän takaisin kiinni", Kärnä tuomitsee tiedotteessaan.

Kärnän mielestä yhtiön pitäisi tuottaa varusmiesten ruokaa nollatuloksella eikä pyrkiä voittoon.

Myös kansanedustaja Jari Ronkainen (ps.) puuttui munahankintoihin blogikirjoituksessaan.

”On selvää, että hankintalainsäädäntö painottuu liiaksi hintaan. Rahan ei pitäisi aina ratkaista, vaan hankintoja tulisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin. Vaakakupissa tulisi painaa myös huoltovarmuusnäkökulma. Leijona Cateringin pitäisi pystyä ruokkia Puolustusvoimat myös kriisitilanteissa. Silloin ei välttämättä saada kuorittuja munia Ruotsista tai näkkileipää Saksasta”, Ronkainen perustelee.

