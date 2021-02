Korona-aika kiritti kotimaisen ruuan myyntiä: K-ryhmän Tuottajalle kiitos -tukisumma on noussut yli viiteen miljoonaan euroon

Juho Leskinen

Tuottajalle kiitos -tuotteita on nyt yli sata.

K-ryhmän ruokakaupat aloittivat vuonna 2016 Tuottajalle kiitos -toimintamallin, jossa mukana olevan tuotteen kuluttajahinta on hieman normaalia korkeampi, ja K-ryhmä tilittää lisäosuuden suoraan tuottajille.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli kertoo, että paikallisten tuotteiden myynti on kasvanut K-ruokakaupoissa vuosittain noin kymmenen prosenttia ja lähes 80 prosenttia kauppojen ruokatuotteista on suomalaisia. Tuottajalle kiitos -tuotteita on nyt yli sata.

Koronavuonna suomalaisen ruuan arvostus on entisestään noussut. Samalla on noussut Tuottajille kiitos -tuotteiden myynti.

Tuotetta kohti tuottajan saama tuki vaihtelee paperikassin yhdestä sentistä porsaan ulkofileen 30 senttiin kilolta.

Kun jouluna 2019 kampanjan tukisumma oli kivunnut kolmessa vuodessa noin kolmeen miljoonaan euroon, niin reilua vuotta myöhemmin se on jo yli viisi miljoonaa euroa.

Tukiraha päätyy tuottajille eri tavoin tuotteesta riippuen. Pääsääntöisesti tavarantoimittaja eli jalostava teollisuus kohdistaa summan sellaisenaan tuottajilleen ja raportoi tilitykset Keskolle.

Poikkeuksena ovat Vaasanin leivät – niistä kertyvä tukisumma jaetaan viljelijöille kahdesti vuodessa ProAgrian välittämien stipendien kautta.

Laitilalainen Munax on mukana Tuottajalle kiitos -toimintamallissa. Toimitusjohtaja Janne Torikka pitää mallia hyvänä. Munaxin tuotteita myydään Pirkka-merkin alla luomu-, vapaan kanan ja ulkokanojen munina, ja niistä tilitetään tänä vuonna 23 tuottajaperheelle yhteensä 50 000 euroa Tuottajalle kiitos -rahaa.

Ulkokanalayrittäjä Topi Oikarisesta on ollut hienoa huomata, että kuluttajat arvostavat alkutuottajan työtä. "Pyrimme kiitoksen myötä tekemään entistä laadukkaampia tuotteita ja myös osaltamme ostamaan kaikki saatavissa olevat tuotantopanokset kotimaisina."

