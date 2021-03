"Vuoden tulos jää saamatta", huokaa Tahkon ravintoloitsija – hiihtolomien kävijämäärät hiipuneet jo ilman sulkua

Lari Lievonen

Tilanne on ravintoloiden kannalta hankala, sillä alueluokitus saattaa muuttua, kun korona leviää.

"Pistettäisiin kaikki ravintolat kiinni, että oltaisiin kaikki samassa tilanteessa. Me joudutaan pitämään auki, vaikkei olisi asiakkaita", tuskailee 250-paikkaista El Monte -ravintolaa Nilsiän Tahkovuorella pyörittävä ravintoloitsija Kirsi Voutilainen-Liukkonen. Hän kuulostaa väsyneeltä ja sanookin, että yöunet ovat menneet, kun miettii, milloin tämä piina loppuu.

Etelän hiihtolomaviikko oli Tahkolla normaalia hiljaisempi ja seuraavakin vaisu verrattuna viimevuotiseen. Tällä viikolla ovat vuorossa Pohjois-Suomen ja Kuopion, Joensuun ja Kajaanin koulujen hiihtolomat.

Voutilainen-Liukkonen arvelee, että Tahkolla ravintolat pidetään auki, jos ne vain saavat olla auki, mutta se ei paljon auta, jos asiakkaat eivät tule.

"Vuoden tulos tehdään maaliskuussa, ja se jää saamatta, vaikka oltaisiin auki."

Tahkon ravintolat myyvät myös take awaytä eli noutoruokaa, mutta Voutilainen-Liukkonen ei laske sen varaan. "Se ei ole edes aspiriinia, on höpöhöpöä, että se jotain auttaisi."

Päättäjiltä ravintoloitsija toivoo nykyistä selkeämpää viestintää. Vielä viime viikon lopulla ei ollut tietoa, luisuuko esimerkiksi Tahkon alue punaiseksi ja joutuu ravintolasulkuun. "On tämä sellaista löysässä hirressä roikkumista."

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on perustason aluetta, missä ravintolat saavat olla auki muualla paitsi Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella.

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Polvijärvellä Liperin ja Joensuun naapurissa. Se ilmoittaa nettisivuillaan toimivansa vain take away -ravintolana 8.–28.3. eli juuri siihen aikaan, kun alueella on hiihtolomaviikko.

Juuassa Kolin kylässä toimiva gastropubi ja majatalo Kolin Ryynäsessä etelän hiihtolomaviikko sujui normaaliin tapaan vilkkaasti, mutta toinen lomaviikko oli jo selvästi hiljaisempi varsinkin ravintolassa. Oman alueen hiihtolomaviikko on perinteisesti ollut kiireinen, mutta tänä vuonna se on kysymysmerkki.

"Jos ravintola joudutaan sulkemaan, emme vielä tiedä, saako esimerkiksi aamupalaa tarjota. Pystymme järjestämään ravintolassa omat tilat ruokailuun kaikille ja sulkemaan paikan muilta asiakkailta, mutta pitäisi olla vähintään neljä asiakasta, että aamiainen kannattaisi", kertoo ravintolan työntekijä Laura Mustonen.

Viime keväänä Kolin Ryynäsessä järjestettiin aamiaiset porrastetusti niin, että ne tehtiin valmiiksi tarjottimelle ja jokainen asukas haki tarjottimen huoneeseensa.

Myös Kainuu on koronan suhteen perustasoa, mutta sielläkin ravintoloissa on omia rajoituksia. Esimerkiksi Vuokatissa Holiday Clubin Katinkullassa yökerho on suljettu ja ravintoloiden asiakaspaikoista on käytössä 75 prosenttia. Anniskelu loppuun kello 22. Ruoka-annoksia myydään myös mukaan.

S-ryhmässä alueosuuskaupat päättävät auki olevat ravintolansa, mutta johtaja Juha Lindholmin mukaan perustasolla olevissa maakunnissa ravintolat ovat auki turvaohjeita noudattaen. Lindholm ei usko, että muilta alueilta tulee ryntäystä perustason alueille.

"Esimerkiksi Tahkolla on nähty, että tähänkin asti asiakkaat ovat syöneet enimmäkseen mökeillään. Ravintoloissa on ollut hiljaista."

Kolmen viikon ravintolasulku alkaa todennäköisesti tänään ja koskee suurinta osaa Suomea. Ravintolat saavat olla auki vain niiden sairaanhoitopiirien alueella, jotka ovat perustasolla koronan leviämisen suhteen. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ravintolat suljetaan.

Ravintolasulku ei koske perustason alueita, joita viime viikon lopulla olivat Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiirit ja Keski-Suomen piiri pois lukien Jyväskylä ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri pois lukien Joensuu, Liperi ja Kontiolahti.

Tilanne on ravintoloiden kannalta hankala, sillä alueluokitus saattaa muuttua, kun korona leviää. Sulkuvelvoitteen alueellinen muutos vaatii kuitenkin valtioneuvoston asetuksen muuttamisen, ja sen voimaantulo vaatii nopeimmillaankin useamman päivän, kertoo hallitusneuvos Liisa Huhtala Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

THL muistuttaa, että tilanne saattaa vaihdella merkittävästi sairaanhoitopiirien sisällä, joten oman kunnan tiedotusta pitää seurata.

Rajoitukset koskevat myös ravintoloiden terasseja ja huoltoasemien ravintoloita. Nekin, kuten muutkin ravintolat, pystyvät myymään noutoruokaa, mutta muu ravintolatoiminta on kielletty.

Henkilöstöravintolat ja esimerkiksi palvelutalojen ruokalat ovat sulun ulkopuolella, jos ne eivät ole avoinna yleisölle.

"Vuoden tulos tehdään maaliskuussa, ja se jää saamatta."