Teepussin huuhtelu kiehuvalla vedellä on hyvä ajatus – vihreässä teessä on vähemmän haitallisia aineita kuin mustassa

Jaana Kankaanpää

Vihreässä teessä, etenkin japanilaisessa luomuteessä, on pääsääntöisesti vähemmän haitallisia aineita kuin mustassa teessä.

Teessä voi olla haitallisia aineita. Etenkin pitkä haudutus kiehuvalla vedellä irrottaa juomaan haitallisia aineita, kerrotaan Ympäristö ja Terveys -lehdessä 8/2019 julkaistussa Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkijan Kirsti Loukola-Ruskeeniemen kirjoittamassa "Arseeniriskin hallinta Suomessa ja Saksassa" -artikkelissa.

Teen valmistusprosessin hygieniataso vaihtelee. Kaikilla teefarmeilla poimijoille ei ole järjestetty pesumahdollisuuksia eikä toimivia käymälöitä. Esimerkiksi Bangladeshissa teenpoimijat kuuluvat yhteiskunnan alimpiin luokkiin.

Maailmanlaajuisesti toimivien yritysten tuotteissa teen alkuperä jää yleensä pimentoon.

Artikkelin mukaan onkin hyvä ajatus huuhdella teelehdet tai -pussi kiehuvalla vedellä ennen käyttöä tai heittää ensimmäinen kupillinen pois – jos teetä kuluu enemmän kuin kupillinen päivässä.

Musta tee on merkittävä fluoridin lähde. Vantaan kaupungin ympäristökeskus otti vuonna 2015 yhteensä 18 näytettä Vantaalla, Helsingissä ja Tuusulassa teen maahantuojilta ja pakkaajilta sekä vähittäismyynnistä. Yksi näyte oli vihreää teetä, loput mustaa.

56 prosentissa näytteistä oli niin paljon fluoridia, että yhden kupillisen juominen päivässä ylitti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n siedettävän fluoridin saannin rajan yli 15-vuotiailla.

Fluoridin liika saanti voi aiheuttaa hampaiden ja luuston fluoroosia, projektiyhteenvedossa todetaan. Pitkäaikaisesta ja korkeasta fluoridille altistumisesta on raportoitu vaikutuksia kilpirauhaseen, aivojen ja kudosten kehitykseen sekä yhteys tiettyihin luusyöpien tyyppeihin.

Näytteistä löytyi myös kasvinsuojeluaineita mutta niiden pitoisuudet eivät ylittäneet annettuja raja-arvoja.

Kahdesta näytteestä löytyi jäämiä torjunta-aineryhmästä "DDE, DDT ja DDD".

Hyönteismyrkky DDT on nykyään useimmissa maissa kielletty ympäristösyistä. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin sallinut DDT:n käytön hyönteismyrkkynä malaria-alueilla.

Geologian tutkimuskeskuksen esitutkimuksessa kävi ilmi, että marketin minttuteestä tehdyssä haudukkeessa oli suositusarvoja enemmän nitraatteja.

Vihreässä teessä, etenkin japanilaisessa luomuteessä, on pääsääntöisesti vähemmän haitallisia aineita, Ympäristö ja Terveys -lehdessä kerrotaan.

"Eräissä kiinalaisissa luomuna myydyissä teelaaduissa on kansainvälisten vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan suunnilleen saman verran raskasmetalleja kuin kiinalaisessa normaalin tuotannon teessä."

Ympäristö ja Terveys 8/2019