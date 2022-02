Raati maisteli laskiaispullat: kermatäytteinen vei voiton kreemiä pursuavasta vegestä – kaikkien hilloissa toivomisen varaa

Riitta Mustonen

Pullat edessä vasemmalta Elosen "ujo vaalea vege" ja Fazerin tavallinen "sämpylä, jossa täyte piilossa", takana Truben "moni kakku päältä kaunis vege", Fazerin gluteeniton "kakkupulla" ja Huovilan "muhkea kermaunelma".

Laskiaispullasesonki on kuumimmillaan, joten päätimme testata, onko pullissa eroa. Onhan niissä, paljonkin.

Maistelimme viisi erilaista laskiaispullaa hillolla: kuopiolaisen Truben leipomon vegepullan, Fazerin Helsingissä tehdyn tavallisen ja Vuohelan leipomossa teetetyn gluteenittoman, jämsäläisen Elosen leipomon vegepullan ja askolalaisen Huovilan leipomon normipullan.

Voiton vei kirkkaasti Huovilan leipomon hillo-laskiaispulla. Siinä vaikutuksen tekivät sekä muhkea ulkonäkö että herkullinen, mehevä pullan ja kerman maku. Kermavaahto oli tehty oikeasta kermasta ja sitä oli runsaasti, ja kullankeltaisen pullan päälle oli ripoteltu raesokeria. Ainoa miinus tuli hillosta, joka maistui perusteolliselta makealta ja jota oli vähänlaisesti. Kun pullaa haukkasi, suussa pyöri ihanan kostea tuore pulla kermalla ja hillolla höystettynä.

Huovilan leipomon pulla oli ainut tuore, muut neljä oli tuotu myyntiin pakasteesta sulatettuina.

Kakkoseksi kiri Fazerin perinteinen laskiaispulla. Miinusta se sai sämpylämäisestä ulkonäöstä, sillä kerma tuskin näkyi halkaistun pullan välistä, mutta kerma oli kuitenkin aitoa kuohukermaa ja sen maistoi. Pullan päällä oli tomusokeria niin kuin kaikissa muissakin pullissa voittajapullaa lukuun ottamatta.

Kolmannen sijan vei Truben vegepulla. Parhaat pisteet se sai ulkonäöstä, mutta "moni kakku päältä kaunis" toteutui: näyttävän valkoinen täyte osoittautui melko mauttomaksi kreemiksi, joka tuntui suussa kuin olisi syönyt rasvaa. Tuoteselosteen mukaan kreemi on EU:sta ja siinä on palmuydinöljyä. Mansikkahillo oli sentään suomalaista.

Elosen leipomolla on myös vegepulla ja vertailuun otettiin sekin. Se hävisi Trubelle ulkonäössä, sillä vaalea pienikokoinen pulla näytti yhden maistajan mukaan "pulakauden pullalta". Tosin monelle pieni pulla saattaa olla ihan riittävä näinä yltäkylläisyyden aikoina. Niukka "kermavaahtotäyte" oli kreemimäinen, tuoteselosteesta päätellen ehkä herneproteiinista tehty. Hillo oli vadelmaa, kun muissa hillomakuna oli mansikka.

Viidenneksi vertailuun otettiin gluteeniton laskiaispulla Fazerilta. Pulla oli edellisen tummempi serkku eli pieni ja niukkatäytteinen tämäkin. Rakenne oli kakkumaisen murea, ei pullamainen. Ihan hyvä kahvileipä, vaikkei perinteinen laskiaispulla kuitenkaan ja siksi se jäi laskiaispullavertailun hännille.

Mikä laskiaispullasta sitten tekee vegen eli vegaaniruokavalioon sopivan? Pullan voi hyvin leipoa käyttämällä nesteenä vettä ja jättämällä munan pois ja rasvaksi kasvimargariinia. Syntyy pullea pulla, mutta vähän kuivempi kuin maitoon ja voihin leivottu.

Suurin ero on täytteessä. Perinteisen laskiaispullan täytteenä on kermavaahtoa, ja sitä ei kasviskreemi korvaa. Valkoinen, kova kreemi tuo mieleen kreemitäytekakun. Näyttää hienolta, mutta maku on pettymys. Hyvällä hillolla tai mantelimassalla asiaa voi auttaa.

Vertailussa tulokseen saattoi vaikuttaa sekin, että voittajapulla oli ainut, joka ei ollut ollut pakasteessa.

