Pian vuosi ylämäkeä – traktorikauppa jatkaa kasvuaan

Valtra on johtanut merkkitilastoa koko alkuvuoden, perässä tulevat John Deere ja Claas.

Traktorikauppa on kasvanut pian vuoden siitä lähtien, kun koronaepidemian ensimmäinen aalto alkoi taittua Euroopassa touko-kesäkuussa 2020. Väki palasi töihin tehtaille, joita käynnisteltiin komponenttipulan ja turvaetäisyyksien leimatessa arkea.

Silloin alkanut nousu on jatkunut tänä vuonna. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on rekisteröity 972 maataloustraktoria, mikä on 242 konetta enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Yhtä vilkasta oli viimeksi viisi vuotta siten.

Euroopan maatalouskonevalmistajien kyselyyn vastanneet yritysjohtajat näkevät merkkejä nousun taittumisesta. Sitä ennen ennusteet ehtivät käydä ennätyksellisen korkealla.

Traktoreiden kysyntä ja tarve eivät ole hävinneet, mutta tehtaat tuskailevat komponenttipulan ja kiivaasti kallistuneiden raaka-aineiden ristipaineissa. Ever Given -laivan juuttuminen Suezin hiekkaan tuntuu sekin ja laiva seisoo kanavassa.

Valmistajien varoittelut toimitusviiveistä ja hintojen noususta eivät näy vielä Suomen kesäkuun luvuissa, sillä traktorikaupat on tehty viikkoja tai kuukausia aiemmin.

Mikäli toinen vuosipuolisko on yhtä vilkas kuin ensimmäinen, rekisteröintimäärät saattavat kivuta 1700 traktorin tuntumaan tai ylikin tänä vuonna.

Valtra on totutusti ykkösenä kesäkuun ja koko alkuvuoden merkkitilastossa, ja John Deere ja Claas seuraavat, mutta kärkikolmikon takana olevat New Holland, Massey-Ferguson ja Fendt kirivät eroa hieman umpeen kesäkuussa.

Traktorimönkijöiden kaupassa koettiin alkukesällä pieni notkahdus.