Etlan Kangasharju: Koronatilanteen vilkastuttama verkkokauppa valmistaa suomalaiskauppaa Amazonin tuloon

Johannes Tervo

Yksi suomalainen verkkokauppaa harjoittava yritys on korsnäsiläinen Dermosil. Kuvassa sen varastoa. Kuvituskuva.

Lähes 2000 verkkokaupan todellisiin myyntitapahtumiin perustuva verkkokauppaindeksi osoittaa, että verkkokaupan tilausmäärä kasvoi maaliskuussa 60 prosentilla.

Indeksiä neljännesvuosittain julkaisevan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski pitää verkkokaupan miljardiluokan kasvua täysin realistisena.

”Kyllä tämä kertoo valtavasta muutoksesta kuluttajakäyttäytymisessä, korona käy nyt käsi kädessä digitalisaation kanssa.”

Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju uskoo, että koronan aiheuttama poikkeustila nopeuttaa verkkokaupan kasvua.

"Kriisit yleensäkin nopeuttavat muutoksia. Kun korona nyt opettaa kauppiaat ja kuluttajat verkkoon ja kaupan muutenkin digitalisaatioon, niin vaikutuksessa verkkokauppaan tulee olemaan paljon pysyvää.”

Verkkokauppaindeksi kertoo tilausmääristä, ei tilauksiin käytetyistä euroista. Olennaista Korkiakosken mukaan on kuitenkin kuluttajien siirtyminen joukoittain verkkoon.

”Ihan mahdotonta arvioida kuinka suuri loikka lopulta on, mutta jo 20 prosentin kasvu verkkokaupan arvossa tuottaisi miljardikasvun. Kun kuluttajat nyt tottuvat verkkotilauksiin, niin kyllä on täysin realistista odottaa, että verkkokauppaan on tulossa miljardiluokan kasvu."

Verkossa käytävän vähittäiskaupan arvo Suomessa oli viime vuonna Kaupan liiton arvion mukaan vähintään 4,5 miljardia euroa. Arviota haittaavat puutteelliset tiedot ulkomaisista verkkokaupoista.

Korkiakosken ja Kangasharjun mukaan kuluttajakaupan seuraava myllerrys odottaa jo nurkan takana. Se koittaa, kun verkkokaupan jättiläinen Amazon laajentaa toimintaansa Suomeen.

”Asiantuntijoiden aika yksimielinen arvio on, että Amazon on pian tulossa Suomeen. Kyllä tässä uusi isku suomalaiselle kaupalle on tulossa", Korkiakoski toteaa ja korostaa, että Suomessa pitäisi nyt varautua Amazonin tuloon "ihan kautta linjan”.

Kangasharju pitää kuitenkin koronan aiheuttamaa verkkokauppapiikkiä hyvänä enteenä sille, että suomalainen kauppa on paremmin valmistautunut verkkokaupan myllerrykseen.

”Kauppiaat ovat nyt joutuneet ahtaalle ja jos Amazon tulee Suomen markkinoille, niin joutuvat vielä ahtaammalle. Toisaalta kauppa saa parhaillaan hurjaa vauhtia oppia ja jos Amazon tulee, niin kyllä kauppa tulee olemaan nyt paremmin valmistautunut koronakriisin myötä.”

Perinteisen kaupan ja suomalaisen verkkokaupan lisäksi myös suomalainen tuotanto joutuu entistä suurempaan puristukseen, Korkiakoski ennustaa.

”Toivon hartaasti, että verkkokaupan miljardikasvusta mahdollisimman suuri osuus sataisi Suomen omaan laariin. Toki tämä on kiinni kauppiaistakin, mutta avainasemassa ovat tietysti suomalaiset kuluttajat. Ruotsiin verrattuna ostamme verkostakin paljon enemmän ulkomaisia tuotteita.”

Korkiakosken mukaan suomalaisten pitäisi nähdä verkon kansainvälisyys mahdollisuutena: Suomalaisten pitäisi tähdätä entistä enemmän omaan vientiin verkkokaupan kautta.

Myös Etlan Kangasharju korostaa tarvetta Suomen omaan kansainvälistymiseen digitalisaation myötä.

”Suomalaisten on keskityttävä olemaan entistä parempia ja entistä kansainvälisempiä, mikään siilipuolustus ei tässä auta. Panostukset tutkimukseen ja innovointiin ovat kansallisesti välttämättömiä, jotta suomalaiset tuotteet pärjäävät kovenevassa kilpailussa."