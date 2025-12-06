Joulupuun voi jälleen hakea kympillä valtion metsästä – näillä ehdoilla Joulukuusta tai -mäntyä hakiessa on hyvä varmistaa, että tie on aurattu.

Jaa Kuuntele

Metsäkuusi tuo joulun tuoksun kotiin. Kuva: Hanne Manelius

Metsä | Koti Suvi Jylhänlehto

Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi jälleen hakea joulukuusen valtion talousmetsästä hankkimalla luvan Eräluvat.fi-palvelusta.

Eteläisemmissä maakunnissa joulukuusilupia ei myydä valtion metsien hajanaisuuden vuoksi, Metsähallitus perustelee.

Joulukuusiluvan hinta on kymmenen euroa. Luvan hankkimisen jälkeen puun voi hakea valtion talouskäytössä olevasta monikäyttömetsästä seuraavin ehdoin: Puun saa kaataa enintään noin 20 metrin etäisyydeltä tiestä, puita ei saa kaataa istutetusta taimikosta ja puu saa olla korkeintaan kolme metriä pitkä.

Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa joulupuuksi saa kaataa vain mäntyjä, sillä pohjoisemmassa Lapissa kuuset ovat harvassa.

Joulukuusta ei saa koskaan hakea suojelu- tai retkeilyalueilta tai muilta valtion erityisalueilta, Metsähallitus muistuttaa.

Luvan ostajan vastuulla on varmistaa, että puu haetaan metsätalouskäytössä olevasta monikäyttömetsästä. Monikäyttömetsien sijainnit voi tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.

Lumisena aikana on hyvä varmista etukäteen, että metsätie on aurattu.