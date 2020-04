Valio aloittaa yt:t lomautuksista pääkonttorillaan – neuvotteluiden piirissä noin 580 henkilöä

Sanne Katainen

Valio arvioi, että koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus sen liiketoimintaan lähikuukausien aikana.

Valio aloittaa ensi viikolla pääkonttoritoimintojen lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut koronaviruspandemian takia. ​​​Neuvotteluiden piirissä on noin 580 henkilöä. Lomautukset tulevat kestämään enintään 90 päivää.

Yhtiö arvioi, että koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus sen liiketoimintaan lähikuukausien aikana. Jo nyt koronaviruspandemia on vaikuttanut myyntitoimintoihin muun muassa niin, että päivittäistavaramyymälöissä tehtävät myyntiesittelyt ja asiakaskäynnit on jouduttu lopettamaan. Myös moni henkilöstöravintola, oppilaitos, ravintola ja kahvila joudutaan pitämään suljettuna.

Valio painottaa, että pääkonttoritoimintojen yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole vaikutusta Valion tehtaiden toimintaan ja tuotteiden toimituksiin Suomessa.

"Koronaviruspandemia on inhimillisestä näkökulmasta poikkeuksellinen tilanne monella tapaa. Tärkein asia on henkilöstömme pysyminen terveenä. Pyrimme löytämään työntekijöillemme tilapäisiä töitä Valion tuotanto-toimitusketjun toiminnoista, joissa työmäärä on lisääntynyt sekä sopimaan mahdollisuuksien mukaan vapaiden käytöstä", Valion HR-toiminnoista vastaava johtaja Teresa Laimio sanoo tiedotteessa.