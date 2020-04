Korona vie Suomen matkailulta miljardeja – Matkailupomo: "Toivon hartaasti, että suomalaiset matkailisivat kriisin jälkeen kotimaassa ja ostaisivat kotimaista ruokaa"

Jukka Pasonen

Tavallisena vuonna suomalainen matkustaa etelään ja ulkomaalaiset tulevat katsomaan pohjoisen metsiä ja järviä. Rahassa se tarkoittaa, että ulkomaalaiset matkailijat kuluttavat Suomessa noin 3,2 miljardia euroa ja suomalaiset matkailijat ulkomailla lähes 5,1 miljardia euroa. Matkailutase on siis lähes pari miljardia euroa pakkasella.

Nyt kun koronakriisi kääntää katseet kotimaahan, tase varmaankin korjaantuu ja tulee jopa miljardipomppu ylöspäin, vai?

"Kyllä edessä on pikemminkin miljardikuoppa Suomen saamiin matkailutuloihin tänä vuonna", sanoo Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

"Rajoituksista riippumatta ihminen matkailee vasta, kun kokee sen turvalliseksi ja haluaa tavata muita ihmisiä. Emme tiedä vielä, milloin se tapahtuu ja minkälainen kesä meillä on edessämme."

Pahimmillaan voi käydä niin, että ulkomaalaiset turistit jäävät tulematta ja kotimaiset pysyvät omissa oloissaan: kotona ja omilla mökeillään tai korkeintaan vuokramökillä, mutta eivät käytä muita matkailu- ja ravintolapalveluja.

Hotellien, kylpylöiden ja muiden isompien kohteiden vetovoiman palautumiseen voi mennä pidempään.

Timo Lapin pahin painajainen on, että kun kotien juomavarastot on koronakriisin aikaan lipitelty loppuun, väki rynnii laivoille ja naapurimaihin alkoholiostoksille ja samalla pienelle hotelli- tai kylpylälomalle.

"Toivon hartaasti, että suomalaiset matkailisivat koronakriisin jälkeen kotimaassa, käyttäisivät täällä palveluita ja ostaisivat kotimaista ruokaa", toimitusjohtaja vetoaa.

Matkailun arvoa voidaan mitata monin tavoin. Yksi mittari on matkailun kokonaiskysyntä eli se, kuinka paljon ulkomaalaiset ja kotimaiset matkailijat käyttävät rahaa palveluihin. Summa on ollut vuosittain noin 16 miljardia euroa. Siitä kaksi kolmannesta on kotimaista ja noin kolmannes eli viisi miljardia euroa ulkomaisten kävijöiden varassa.

Lisäksi majoitus- ja ravintolapalveluja käytetään paikallisesti eli esimerkiksi lähilounailla 5,85 miljardilla eurolla.

Vielä viime vuonna majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi 3,9 prosenttia. Yöpymisiä yli 20 peti- tai pistokepaikan yrityksissä oli yli 23 miljoonaa vuorokautta, joista 16 miljoonaa kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä.

Maaliskuussa yöpymiset romahtivat 48 prosenttia edellisvuodesta, alle miljoonaan.

"Tällä hetkellä hotellien käyttöaste on alle kolme prosenttia", Lappi sanoo.

Iso arvoitus on, milloin matkailun toipuu koronapandemiasta.

"Teemme laskelmia parhaillaan", sanoo johtava asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valtiovarainministeriö arvioi torstaina julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan, että majoitus- ja ravitsemistoiminta vähenee kaikkiaan 25 prosenttia.

"Arvio perustuu kysynnän palautumiseen ennalleen heti rajoitusten purkamisen jälkeen. Me ennakoimme, että ei se siihen jää, koska kysynnän palautuminen erityisesti ulkomaisten matkailijoiden osalta tapahtuu huomattavasti kotimaista kysyntää hitaammin", Kyyrä sanoo.

Menetys on miljardeja euroja.

"Ratkaisevaa on matkailijoiden kokema turvallisuus, aluksi etenkin kotimaisten. Todella epävarmalta näyttää, ja nythän tautihuippu on THL:n arvioiden mukaan vasta edessä."

OECD:n arvion mukaan korona supistaa kansainvälistä matkailua 45 tai 70 prosenttia riippuen siitä, toipuuko ala heinä- vai vasta syyskuussa.

Myy noutoruokaa ja vastaa kyselyyn

Jos ruokapalvelusi loppui, voit myydä ruokaa ulos tai viedä kotiin ilman eri lupia.

Ruuan turvallisuudesta on kuitenkin huolehdittava eli kylmä ruoka pidettävänä kylmänä ja kuuma kuumana ja asiakkaalle kerrottava tuotteen sisällöstä, allergeeneista ja säilytyksestä.

Omien tuotteiden torimyynnistä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan ja kiinteä rakennelma tai myyntikärry hyväksyttää liikkuvaksi elintarvikehuoneistoksi.

Kauppaan vietävistä pakatuissa annoksissa pitää olla ainakin tuotteen nimi, viimeinen käyttöpäivä ja säilytysohje.

Maakuntien noutoruokaa ja suoramyyntiä löytyy muun muassa osoitteesta:

https://www.matkamaalle.fi/artikkeli/maaseudun-herkut-noudettuna-tai-kotiin-kuljetettuna/matka maalle

Maaseutumatkailuyrityksille läpi Euroopan on auki kysely koronapandemian vaikutuksista ja arvioista siitä selviytymiseen.

Kysely uusitaan joka kuukausi heinäkuuhun saakka.