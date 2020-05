"Turkistuotantoa pakko vähentää koronakriisin vuoksi" – Saga Fursin uusi toimitusjohtaja Magnus Ljung: "En usko että tarhojen määrä painuu Suomessa alle 500:n"

Talous Antti Kantola

Koronapandemian vuoksi koko maailma on lähes pysähtynyt, sanoo turkisten huutokauppayhtiön Saga Furs Oyj:n uusi toimitusjohtaja Magnus Ljung. "Koronakriisi on iskenyt lujasti myös turkiselinkeinoon. Tuotantoa on nyt pakko vähentää. Tilapäisesti."