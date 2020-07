Pohjoismaiden suurin hotelliketju Scandic: "Tilaa riittää, saa tulla!"

Jarno Mela

Scandicin Helsingin päärautatieaseman yhteyteen tuleva 500 huoneen hotelli valmistuu ensi vuoden helmikuuksi. Kuvassa on NCC:n urakoima hotellirakennus huputettuna huhtikuussa.

Pohjoismaiden suurimmalla hotelliketjulla Scandicilla on Suomessa yhteensä 65 hotellia. Niistä on nyt avoinna hieman yli puolet, kertoo Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Koronarajoitusten ja heikon asiakaskysynnän vuoksi suljetut hotellit painottuvat pääkaupunkiseudulle. Ruotsin kaikki Scandic-hotellit ovat avoinna.

"Suurin osa kotimaan matkailusta painottuu maakuntiin, mutta sekään ei vastaa viime vuoden tasoa", Käyhkö vertaa.

"Tilaa riittää, saa tulla!" Hangosta etätöistä tavoitettu hotelliketjun johtaja vastaa.

Sadan prosentin käyttöasteen päiviä Scandic on kirjannut esimerkiksi Kouvolassa ja Kuopiossa – mutta ei kaiken aikaa.

Sekä Scandicin että S-ryhmän hotelleissa arvioidaan jatkuvasti, milloin ja missä järjestyksessä kannattaa avata nyt suljettuja hotelleja. Hotelliketjut pyrkivät minimoimaan kustannuksensa, mikäli asiakkaita ei ole. Scandic Suomen noin 2 000 henkilöstöstä on nyt 1 300 lomalla tai lomautettuna. Scandicin lomautukset jatkuvat syksyyn.

Käyhkön mukaan heinäkuun loppuun mennessä Scandicilla on Suomessa noin 40 hotellia auki.

Viime viikolla Scandic avasi Helsingissä Hotelli Marskin, ja viikkoa aiemmin avautui Marskin ravintolapuoli.

"Selvää on, että (hotellihuoneiden) kysyntä pysyy alhaalla, kunnes ulkomaan matkustus, kokousten ja kongressien järjestäminen elpyvät. Myös Lappiin matkustamisen osalta ulkomaiset vieraat ovat elinehto", Scandicin Aki Käyhkö arvioi.

Scandicin rakenteilla olevien uusien hotellien työmaat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Helsingin päärautatieaseman yhteyteen tuleva 500 huoneen hotelli on valmis ensi vuoden helmikuussa. Hamburger Börs Turussa avautuu asiakkaille syys–lokakuussa 2021.

Scandic haki ja sai vaikean kevään jälkeen suunnatulla annilla ja lainarahoituksella lisää pääomia kolme miljardia kruunua eli 290 miljoonaa euroa,

Pörssiyhtiö Scandic julkistaa vuoden toisen neljänneksen tuloksensa perjantaina 17. heinäkuuta.

Kun liiketoiminta on käytännössä ollut pysähdyksissä kolme kuukautta, on selvää että hotellikonsernin koko vuodenkin tulos on tappiollinen.

