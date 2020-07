OP:n pääjohtaja Ritakallio: ”Koronan kehitys pankkikriisiksi on hälventynyt”

Carolina Husu

Pääjohtaja Timo Ritakallion mielestä elpymisrahasto on yksi esimerkki tervetulleista toimenpiteistä EU:n kasaamassa koronapaketissa.

Näkemystään Ritakallio perusteli OP Ryhmän puolivuosikatsauksen yhteydessä järjestetyssä web cast -tilaisuudessa sillä, että valtionlainojen korot ovat laskeneet, samoin kuin markkinoiden korko-odotuksetkin.

Suomen talouden sukellusta hän piti pelättyä lievempänä.

”Kotimarkkinat ovat toipuneet nopeasti, mutta vientinäkymät ovat epävarmat”, Ritakallio mainitsi.

Tiistaiaamuna kokoon saatua EU:n koronapakettia hän kommentoi varovaisen toiveikkaasti mainiten elpymisrahaston yhtenä esimerkkinä tervetulleista toimenpiteistä.

”Lopputulos on parempi kuin miltä se ennakkoon näytti. Suomen kannalta tietysti on olennaista, paljonko paketista on tukea ja paljonko lainaa”, Ritakallio sanoi.

