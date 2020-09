"Öljyn jalostamisesta on vaikea saada hyvää hintaa" – Nesteen Naantalin jalostamon ylläpito vaatisi investointeja, joihin ei ole halua

Naantalin jalostustoiminnan alasajon jälkeen toiminta keskittyisi terminaali- ja satamatoimintoihin. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Neste aikoo lakkauttaa öljytuotteiden jalostamotoiminnan Naantalissa. Yhtiön mukaan toteutuessaan suunnitelmat tarkoittavat enintään 470 työpaikan vähenemistä. Neste sanoo, että koronapandemia on vauhdittanut perinteisten öljytuotteiden kysynnän laskua, eikä kysynnän odoteta elpyvän aiemmalle tasolle.

Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtajan Marko Pekkolan mukaan maailmanlaajuisesti öljyn tuotannossa on suurta ylikapasiteettia, ja sitä entisestään kasvattavista investoinneista on ilmoitettu. Öljyä siis tuotetaan niin paljon, että siitä tai sen jalostamisesta on vaikea saada hyvää hintaa.

"Olemme myös menettäneet kilpailukyvyn Euroopan kilpailijoihin nähden, kun vertaamme toimintaamme vahvimpiin öljynjalostamoihin", Pekkola sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yhtiö perustelee Naantalin jalostamon sulkemista sillä, että siellä olisi pian edessä isoja investointipäätöksiä.

"Tällä hetkellä meidän käyttölupamme on voimassa vuoden 2022 syksyyn asti. Mutta tässä markkinatilanteessa arvioimme, että edessä olevat käyttö- ja kunnossapitoinvestoinnit eivät olisi kestäviä ja järkeviä", Pekkola kertoi.

Pekkola ei vastannut kysymykseen siitä, kuinka suuria investointeja jalostamotoiminnan jatkamiseen Naantalissa tarvittaisiin, vaan sanoi lukujen olevan yhtiösalaisuuksia, joita ei ole aiemminkaan kerrottu.

"Puhutaan koko öljyliiketoiminnan osalta sadoista miljoonista, jotka investoimme aina yli näiden aikasyklien", hän sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Nesteen päätös on erittäin huolestuttava.

"Tietysti koko ajan on tiedossa, että näitä tulee, ja jokainen on liikaa", Lintilä sanoo.

Pystyykö hallitus jollain tavalla estämään näitä isoja irtisanomisia?

"Ei näitä pysty estämään. Ehkä se, millä siihen pystytään parhaiten, on se, että me emme aseta lisää kustannuksia ja kulupaineita näille yrityksille. Sillä pystymme niiden toimintaedellytyksiä auttamaan ja turvaamaan", hän kertoo.

Lintilä ei ottanut kantaa siihen, onko budjettiriihestä odotettavissa jotain tähän teemaan.

"No, katsotaan."

Naantalin jalostustoiminnan alasajon jälkeen toiminta keskittyisi terminaali- ja satamatoimintoihin. Lisäksi yhtiö pohtii Porvoon jalostamon kehittämistä uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointiin. Päätökset toimenpiteistä ja irtisanomisista tehdään yt-neuvotteluiden jälkeen. Nesteen mukaan toimenpiteillä tavoitellaan 50 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

"Aika tälle uutiselle ei ole paras mahdollinen, ja se on erittäin valitettava monelle meistä", Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo tiedotteessa.

Yhtiö kertoo, että mahdolliset muutokset eivät vaikuta Suomen polttoainejakelun huoltovarmuuteen.