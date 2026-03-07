Maaliskuun ensimmäinen viikko päättyy keväisenä Keväisen lämmin sää on sulattanut lumikinoksia maan eteläosassa. Pohjoisessa lunta kuitenkin on vielä useita kymmeniä senttejä. Sunnuntaina Lappiin sataa lisää lunta, mutta etelässä on lämmintä.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa lumipeitteen väheneminen jatkuu Kuva: Kimmo Haimi

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Tällä viikolla tavanomaista korkeammat lämpötilat ovat vauhdittaneet lumen sulamista maan eteläosassa. Toisaalta maan pohjoisosassa lunta on satanut monin paikoin reilusti lisää. Tällä hetkellä vähiten lunta on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, missä useammalla havaintoasemalla lumensyvyys on nolla senttiä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Keväthanki on korkeimmillaan Kilpisjärven kyläkeskuksessa, missä lunta on lähes metrin verran. Ylipäänsä Lapissa on lunta kaikilla havaintoasemilla reilusti yli puoli metriä.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa lumipeitteen väheneminen jatkuu, kun lämpötila nousee iltapäivällä korkeimmillaan noin kahdeksaan asteeseen. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa on kuitenkin hieman kylmempää. Myös Lapissa lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle Itä-Lappia lukuun ottamatta.

Samaan aikaan kun suuressa osassa maata lumensyvyys pienenee, Pohjois- ja Itä-Lapissa sataa lisää lunta. Lumi- ja räntäsadealue saapuu sunnuntain vastaisena yönä Jäämereltä Pohjois-Lappiin ja liikkuu aamun ja aamupäivän aikana Lapin yli. Eniten lunta kertyy Utsjoelle ja Inariin, minne lunta on odotettavissa yli viisi senttiä. Itä-Lapissakin lunta satelee useita senttejä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi