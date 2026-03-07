Vihreästä haluttu väri markkinointiin – kilpailevat puolueetkin lähentyvät toisiaan värikartalla Keskustapuolueen neliapila sai tänä vuonna uuden tummemman värin. Puolueen mukaan sekaantumisen vaaraa vihreisiin ei ole.

Jaa Kuuntele

Vihreiden ja keskustan viralliset logot ovat kuin kaksi marjaa. Kuva: Suomen Keskusta / Vihreä liitto

Taneli Laine

Snellmanin ja Atrian välinen kiista vihreästä tavaramerkkiväristä on nostanut esiin sen, miten vahva tunniste väri voi olla.

Etenkin vihreän eri sävyt ovat vallanneet uusia aloja ympäristötietoisina aikoina.

Vihreän teho ei perustu vain mielikuviin. Päivänvalossa ihmissilmä on erityisen herkkä vihreän alueelle, ja pienetkin sävyerot erottuvat helposti. Sama logiikka näkyy digitaalisessa kuvassa: tyypillisessä digikameran Bayer-kennossa vihreitä pikseleitä on enemmän kuin punaisia ja sinisiä.

Politiikassa vihreä väritys on vanhastaan vakiintunut kahdelle kentälle. Pohjoismaisten maaseutu- ja keskustaliikkeiden brändit ovat olleet vihreitä jo kauan ja 1970‒80-luvuilla samaan värien rintamaan liittyi ympäristöliike.

Keskustan viestintäpäällikkö Juha Määttä kertoo, että puolue lanseerasi uuden visuaalisen ilmeen tälle vuodelle. Virallisesti linjattu keskustan väri muuttui uudistuksessa tummemmaksi metsänvihreäksi.

Keskustan visuaalisen ilmeen ohjeissa vanha vaaleanvihreä neliapila on näkyvästi poistettu käytöstä. Kuvakaappaus Keskustan visuaalinen ilme 2026 -tiedostosta. Kuva: Suomen Keskusta

Perustelu on kaksijakoinen. Määtän mukaan maalaisliiton vanha vihreä oli tummempi ja siten lähempänä uutta ilmettä. Välissä neliapilan väri oli vaalentunut. Toinen syy liittyy nykypäivän viestintään:

“Väri erottuu paremmin verkossa ja sosiaalisessa mediassa.”

Myös vihreät muutti sävyään tummemmaksi edellisten eduskuntavaalien alla. Edellinen, vaaleampi vihreä oli ollut käytössä vuodesta 2006.

”Tunnelman puolesta haettiin enemmän Suomen ainutlaatuista luontoa muistuttavaa vihreän sävyä”, kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Moring.

Puolueiden värit näyttävät nopeasti katsottuna läheisiltä, mutta puolueiden mukaan asiasta ei ole syntynyt kiistaa. Väriin yhdistetty viesti sekä logo ‒ neliapila tai maapallo ‒ erottaa kilpakumppanit toisistaan.

”Tietysti on paljon vaadittu keneltä tahansa, jos pitäisi eri puolueiden sävyt kaikesta muusta materiaalista irrallaan tunnistaa toisistaan”, Moring kommentoi.