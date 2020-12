Danske Bank: Talvesta on tulossa vaikea pahentuneen epidemiatilanteen takia – syksy on ollut odotuksia vahvempi

Danske Bankin Jukka Appelqvistin mukaan palvelualojen tilanne on parempi kuin koronan ensimmäisen aallon aikana. LEHTIKUVA / Hanna Matikainen

Danske Bank on lieventänyt tämän vuoden kasvuennustettaan –3,3 prosenttiin aiemmin arvioidusta –4,5 prosentista, sillä syksy on ollut odotuksia vahvempi. Pankki ennakoi kuitenkin, että talvesta on tulossa vaikea pahentuneen koronatilanteen takia.

Ensi vuoden ennustettaan Danske Bank pudottaa 2,2 prosentin kasvuksi aiemmasta 2,5 prosentista. Lyhyen aikavälin näkymät ovat heikentyneen huomattavasti epidemian pahentumisen takia. Samalla myönteiset rokoteuutiset ovat kohottaneet odotuksia ensi vuoden jälkipuoliskosta.

"Suomen talous on jatkanut toipumista yksityisen kulutuksen palautuessa kohti tavanomaisempaa tasoa. Toistaiseksi epidemiatilanne on meillä ollut parempi kuin useimmissa maissa, mutta loppusyksystä on saatu todeta, etteivät suomalaisetkaan ole immuuneja koronalle", sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Pankin mukaan kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen palautui kesällä vauhdikkaasti kevään romahduksesta. Ennen rokotteen saapumista koronan kanssa tasapainoilu tulee kuitenkin jatkumaan ja lähikuukaudet tulevat olemaan vaikeita.

"Palvelualojen tilanne on parempi kuin koronan ensimmäisen aallon aikana, mutta normaali se ei ole. Koronatoimien tepsivyys Suomessa, ja osin muuallakin, tulee ratkaisemaan ensi vuoden alun kohtalon", Appelqvist arvioi.

Hänen mukaansa elpyminen vauhdittuu parhaassa tapauksessa jo alkuvuodesta, mutta on myös mahdollista, että tautitilanteen pahentuminen painaa talouden tilapäisesti jyrkempään laskuun ja lomautukset takaisin kasvuun.