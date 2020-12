Korona pani kemianteollisuuden investoinnit uuteen järjestykseen

Jaana Kankaanpää

"Useat metsäteollisuuden raaka-aineet voivat jossakin vaiheessa olla myös muoviteollisuudelle tärkeitä raaka-aineita", arvioi Salla Roni-Poranen Porvoon tuotantolaitoksella. Vielä fossiilisilla öljypohjaisilla syöttöaineilla on pääosa Borealis Polymersin tuotannossa.

Koronapandemia leikkaa myös kemianteollisuuden liikevaihtoja ja investointeja. Kemianteollisuus, metsäteollisuus ja elektroniikkateollisuus ovat vuorotelleet liikevaihdoltaan maan suurimpana vientitoimialana, ja vuoden alussa kemia ohitti metsäteollisuuden.

Piikkipaikka näyttää pysyvän koko vuoden, sillä tammi–syyskuussa kemianteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes viidenneksen laskusta huolimatta 7,75 miljardia euroa ja metsäteollisuuden 7,68 miljardia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus ei ole tavoitellut kärkeä sitten Nokian matkapuhelinviennin loputtua ja finanssikriisin alettua.

"Sekä kemianteollisuus että metsäteollisuus vastaavat molemmat noin viidenneksestä Suomen tavaraviennistä. Molempia teollisuudenaloja tarvitaan, ja varmasti molempiin vaikuttaa myös tämä koronakriisi."

Muoviraaka-aineiden valmistajan, Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen valittiin Kemianteollisuuden uudeksi puheenjohtajaksi marraskuussa. Toimialan johdossa hän on ensimmäinen nainen, ja Roni-Poranen aloittaa pestinsä vuodenvaihteessa.

Jukka Pasonen Jaana Kankaanpää Borealis Polymers tuottaa muoviteollisuuden raaka-aineeksi tasakokoisia ja eri värisiä muovipellettejä edelleen sulatettaviksi tuotteiksi esimerkiksi pakkausteollisuudelle..

Roni-Poranen sanoo metsä- ja kemianteollisuuden hakevan yhteistyöllä synergioita keskenään. Metsäteollisuus biotuotteineen on lähellä kemiaa. Muovien raaka-aineita Porvoon Kilpilahdessa valmistava Borealis Polymers suunnittelee metsäteollisuuden yritysten kanssa metsästä saatavien uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä Porvoon krakkausyksikössään.

Kemiallisessa krakkauksessa korkeissa lämpötiloissa raaka-aineita pilkkomalla saadaan eteeniin ja propeenin jakeita öljypohjaisten tisleiden tapaan.

"Useat metsäteollisuuden raaka-aineet voisivat soveltua – ja soveltuvat jo nyt – myös muoviteollisuuden tärkeiksi raaka-aineiksi."

Kemianteollisuus investoi suhteellisen tasaisesti läpi finanssikriisinkin, joka jarrutti Suomen taloutta lähes vuosikymmenen. Toukokuun jäsenyrityskyselyssä kolmannes vastanneista kemianteollisuuden yrityksistä arvioi koronan leikkaavan investointeja Suomeen seuraavien kolmen vuoden aikana. Marraskuun kyselyssä jarruttajien osuus oli laskenut, mutta epätietoisuus oli yhä suurta.

Heinä–syyskuun tulosjulkistuksensa jälkeen maailmanlaajuisesti toimiva itävaltalainen kemiankonserni Borealis kertoi haluavansa "varmistaa vakaan taloudellisen tuloksen myös tässä tilanteessa. Pääkeinoina ovat kustannusten ja investointien vähentäminen tai siirtäminen".

Konsernin tulos parani selvästi edellisestä neljänneksestä, mutta jäi viime vuoden vastaavasta. Hinnat ja tuotteiden katteet heikkenivät. Öljyn hinnan lasku tuntuu kerrannaisena myös muovialalla.

Kolonneja Kilpilahden teollisuusalueella.

"Turvallisuusinvestoinneista ei ole karsittu. Ne on priorisoitu. Investoinnit on nyt laitettu vielä tarkemmin jonoon. Turvallisuuden jälkeen hiilineutraalisuus on meille tärkeää: katsomme investointeja, joilla hiilineutraalisuuden tiekarttaa saadaan eteenpäin."

Uudellamaalla Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelta tulevat suurimmat teollisuuden hiilidioksidipäästöt. Kilpilahdessa toimivat Neste ja Borealis Polymers muodostavat Pohjoismaiden suurimman öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskuksen.

Kemianteollisuus kasvaa eritoten Aasiassa, jossa myös suurimmat asiakkaat ovat. Eurooppa on jäänyt kakkoseksi, kun kemianjätit ovat päättäneet laajennuksista. 120 maahan toimintansa ulottavalla Borealiksella on käynnissä isot investointihankkeet USA:ssa ja yhteisyrityksessä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Abu Dhabissa.

Roni-Poranen arvioi, että kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa Suomella ja Euroopalla on mahdollisuus pysyä kilpailukykyisenä. Kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2045 mennessä.

Energiavaltainen Porvoon teollisuuskeskittymä tutkii esimerkiksi prosessilämmöstä hukkaan menevän ja meriveteen johdetun lämmön kierrättämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmöksi. Selvitystä tekevät Borealis Polymers, Neste sekä energiayhtiöt Fortum, Helen ja Keravan Energia.

Porvoon Kilpilahti on maan suurin kemianteollisuuden keskittymä. Suurimmat alueella toimivat yritykset ovat Borealis Polymers ja Neste.

Salla Roni-Poranen, 60, on ensimmäinen nainen kemianteollisuus ry:n puheenjohtajana. Borealis Polymersin toimitusjohtajana hän on kuulunut toimialajärjestön hallitukseen kolme vuotta.

Kemia-lehden suomalaiset naiset ja kemia -juttusarjassa hän kuvaa lapsuuttaan maaseudulla, lypsytilalla Lappeenrannassa:

"Olen erittäin ylpeä siitä, että olen maalaistalon tyttö."

Ronin maatilaa viljelee nykyisin hänen veljensä. Salla Roni-Porasta kiehtoi kemia ja matemaattiset aineet jo lukioaikana. Hän valmistui kemiantekniikan diplomi-insinööriksi 1984 ja tekniikan lisensiaatiksi 1990 Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta.

Työuralla Neste, Neste Chemicals ja Borealis Polymers Oy ovat koulineet Roni-Porasesta yritysjohtajan.

Joulu? Mökillä Puumalassa, jouluisin reseptein, Roni-Poranen vastaa.

Salla Roni Poranen sai kemistin eväät maalta.