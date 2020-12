Tilaatko tavaraa tästä saarivaltiosta? – Vuodenvaihteesta alkaen tilaajan pitää huomioida tullimaksut

Jos tavaroiden kuljetus Britanniasta on alkanut vuoden 2020 puolella, niitä kohdellaan Suomeen saapuessa unionitavarana eikä lähetystä tarvitse tullata.

Tero Pajukallio

1.1.2021 alkaen Isosta-Britanniasta tilattujen tuotteiden tullaus alkaa. Kuvituskuva.

Kun Britannian EU-eron siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa, se tarkoittaa myös Britanniasta tilattujen tuotteiden tullauksen alkamista, muistuttaa Tulli tiedotteessaan.

Jos tilaa tavaraa Isosta-Britanniasta, 1.1.2021 alkaen, tilaajan on tullattava Isosta-Britanniasta toimitettavat lähetykset, ja niistä on maksettava mahdolliset verot ja tullimaksut.

Erityistapauksena Pohjois-Irlannin kanssa sovelletaan EU:n tullilainsäädäntöä eli sitä kohdellaan kuin mitä tahansa muuta EU-maata. Jos tavara toimitetaan Pohjois-Irlannista, niin lähetystä ei tullata.

Jos lähetyksen tavaroiden arvo ylittää 22 euroa, lähetys pitää tullata, ja siitä on maksettava arvonlisävero. Poikkeuksena ovat alkoholi, alkoholijuomat, tupakkatuotteet, hajuvedet ja eau de toilette -tuotteet, jotka on tullattava aina.

Arvonlisäveron lisäksi mahdollinen maahantuonnin tullimaksu kannetaan silloin, kun lähetyksen arvo on yli 150 euroa, muistuttaa Tulli.

Nettitilaajan on hyvä huomioida jo nyt, että 1.7.2021 jälkeen kaikki, myös alle 22 euron, lähetykset EU:n ulkopuolelta on tullattava, ja niistä on maksettava arvonlisävero, muistuttaa Tulli.

Tullimaksun ja veron määräytymisen näkökulmasta ratkaisevaa on se, mistä maasta tavara toimitetaan ja toimitetaanko se tullaamattomana, ei verkkokaupan sijaintimaa, muistuttaa Tulli.

Jos tavaroiden kuljetus on alkanut vuoden 2020 puolella, niitä kohdellaan Suomeen saapuessa unionitavarana eikä lähetystä tarvitse tullata. Jos tavaroiden kuljetus kuitenkin alkaa vasta vuonna 2021, on lähetys tullattava ja maahantuonnin verot maksettava, vaikka tilaus olisikin tehty ennen eropäivää.

Verkkokaupoissa ostoksia tekevän ei kannata Tullin mukaan tehdä ostopäätöstään pelkästään verkkokaupan ilmoittaman hinnan perusteella.

"Karkea nyrkkisääntö on, että tullaus nostaa tilauksen hintaa noin 30 prosenttia. Tämä hinta muodostuu tuotteen ostohinnasta, kuljetuskuluista sekä mahdollisesti maksettavasta tullimaksusta ja arvonlisäverosta", tiedotteessa todetaan.

Tullin sivuilta voi etsiä lisätietoa Brexitin vaikutuksista ja tutkia tullimaksuja tullilaskurilla.

