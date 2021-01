Ympäristöministeriö myönsi vajaan miljoonan edestä tukea tuulivoimahankkeille, uusi hakukierros käynnistyy alkuvuodesta

Tuulivoimahankkeille on budjetoitu noin kahden miljoonan edestä tukea.

Johannes Tervo

Tuulivoiman rakentaminen on Suomessa kasvussa.

Ympäristöministeriö on myöntänyt tuulivoiman rakentamiseen ja suunnitteluun 840 000 euroa tukia. Tukia on myönnetty 8 kunnan ja 9 maakunnan liiton alueelle kaavailtuihin tuulivoimahankkeisiin. Avustusta haettiin alueilta joilla on runsaasti tuulivoimaa ja alueilta, joilla ei vielä ole voimaloita.

Hakemuksia lähetettiin ministeriöön kaikkiaan 18 kappaletta. Haettu avustussumma oli 956 000 euroa. Ympäristöministeriö järjestää uuden avustushaun vuoden 2021 alkupuolella. Tuulivoimahankkeisiin varatun avustuksen määrä on kaikkiaan noin 2 miljoonaa euroa.

Ministeriön tiedotteen mukaan kunnallisissa hankkeissa laaditaan yleiskaavoja yksittäisiin hankkeisiin tai koko kunnan alueelle. Tukirahoilla toteutetaan myös selvityksiä tuulivoiman rakentamisesta.

Maakuntien tasolla tehdään kaavoitusta tukevia selvityksiä. Yhdessä tukea saaneessa hankkeessa tarkistetaan maakunnan tuulivoimakaavan ajantasaisuus.

Ympäristöministeriölle lähetettyjen hakemusten perusteella tuulivoiman tuotanto herättää kiinnostusta erityisesti merialueilla. Viime vuoden lopussa valmistuneessa merialuesuunnitelmassa tunnistettiin uusia, merituulivoiman rakentamiseen sopivia alueita.