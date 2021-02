Turveyrityksen karut talousluvut: menettääkö pohjalaispitäjä suurimman yksityisen työnantajansa? – "Tänä vuonna liikevaihto romahtaa puoleen, ensi vuonna vaarassa loppua koko yritys"

Megaturve Oy on pohjoispohjalaisen Merijärven suurin yksityinen työnantaja. Nyt yritys on tiukassa paikassa niin kuin koko turveala. "Vuonna 2022 on vaarassa loppua koko yritys", toimitusjohtaja Hannu Isokääntä sanoo.