Vähittäiskauppamyynnin ja viennin kasvu lihottivat Atriaa

Tähän se tulee. Kuvassa Atrian siipikarjatehtaan laajennuksen tonttipaikka Nurmossa. Maansiirtotyöt eivät vielä ole alkaneet.

Elintarvikeyhtiö Atrian liikevaihto kasvoi viime vuonna kiitos kasvaneen vähittäiskaupan myynnin ja lisääntyneen viennin.

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia tammi–joulukuussa ja oli 1 504 miljoonaa euroa (tammi–joulukuu 2019: 1 451,3 milj. euroa). Atrian liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran 1,5 miljardin euron rajan.

Konsernin liikevoitto parani sekin ja oli 40,5 miljoonaa euroa (2019: 31,1 miljoonaa euroa) eli 2,7 prosenttia (2,1 %) liikevaihdosta.

Myynti Food Service -asiakkaille oli noin viidenneksen pienempi kuin edellisvuonna.

Loka–joulukuussa Atria-konsernin liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa (380,0 milj. euroa) ja konsernin liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa) eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta.

Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan.

Atria Suomen vahva vähittäiskauppamyynti, sianlihan viennin kasvu Kiinaan sekä parempi tuottavuus paransivat liikevoittoa.

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi koko tilivuodelta vähittäiskauppaan lisääntyneen myynnin myötä. Liiketappio pieneni neljä miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti noin 30 miljoonan euron arvoisen investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Örebron lähellä sijaitsevaan Sköllerstan tuotantolaitokseen.

Atria ilmoitti myös tehneensä sopimuksen venäläisen yhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Lokakuussa Atria teki päätöksen investoida 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Nurmossa, Suomessa. Investointi on yhtiön historian suurin. Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta siipikarjatuotteissa. Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjatuotannon kapasiteetti lisääntyy 40 prosenttia.

TNS Kantar Agrin tuoreen selvityksen mukaan siipikarjanlihan kulutus jatkui viime vuonna vahvassa kasvussa. Siipikarjanlihan kulutus nousi neljä prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Loka–joulukuussa kulutuksen kasvu kiihtyi seitsemään prosenttia. Tuotannon lisäyksen ohella broilerin tarjontaa on lisätty teollisuuden prosesseissa saantoa parantamalla ja jalostusastetta nostamalla: samasta raaka-ainekilosta on hyödynnetty yhä suurempi osuus.

Tarjonnan lisääntyessä broilerin hinta aleni kaupoissa neljä prosenttia.

Siipikarjanlihan osuus lihan kokonaiskulutuksesta on kasvanut ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Sianlihan käyttö on miinuksella, mutta jauhelihan lisääntynyt käyttö on vakauttanut naudanlihan asemaa.

Atria kertoi tammikuun lopussa aloittaa yt-neuvottelut lomautuksista Kauhajoella – yhtiö sopeuttaa tuotantoaan vastaamaan naudanlihan markkinatilannetta. Vuotuinen säästötavoite on 0,8 miljoonaa euroa.

Konsernin osakohtainen tulos oli 0,81 euroa (2019: 0,54 euroa). Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,50 euroa (2019: 0,42 euroa) osakkeelle.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn oli tyytyväinen tilivuoteen:

"Atrialle vuosi 2020 oli onnistunut erityisesti, kun otetaan huomioon koronapandemian aiheuttamat muutokset markkinoihin ja edelleen Atrian päivittäiseen toimintaan. Atrian liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran 1,5 miljardin euron rajan. Liikevoitto parani 40,5 miljoonaan euroon, eli kasvoi noin 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna."

"Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 saatiin hyvä päätösjakso."

Myös yhtiön kassavirtatulos nousi loka– joulukuussa vahvasti ja oli noin 40 miljoonaa euroa koko vuodelta Strategic Accountingin MT:lle laskema kassavirtatulos oli viimeisellä neljänneksellä samaa tasoa kuin vastaavalla kaudella 2019. Yhtiö maksaa kassavirtatuloksellaan esimerkiksi investoinnit ja osingot. Atria raportoi vapaan kassavirran olleen 59,0 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymissään Atria arvioi vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 – 43 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Lue aiheesta lisää: Atria suunnittelee koko tuotantonsa siirtämistä Malmöstä Ruotsin Sköllerstaan ja myy venäläisen tytäryhtiönsä

Jukka Pasonen