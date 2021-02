Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn tulosinfossa: "Lintuinfluenssa on uhka liiketoiminnalle"

Jarkko Sirkiä

Lisää broileria. Atria investoi 155 miljoonaa euroa Nurmon siipikarjatehtaan laajennukseen. Vuosina 2010 – 2019 kananlihan kulutus on kasvanut noin neljä prosenttia vuosittain – myös päättyneenä tilivuotena.

Suomestakin löytynyt lintuinfluenssa on todellinen uhka liiketoiminnalle, arvioi elintarvikekonserni Atria tulosjulkistuksessaan.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn luetteli yhtiön bioturvariskit covid-19-pandemiasta sikaruttoon ja lintuinfluenssaan.

"Suomessa lintuinfluenssaa on tavattu fasaanifarmilta, mutta ei kanaketjusta", Gröhn erotteli.

Todellinen riski lintuinfluenssan leviäminen kuitenkin olisi elintarviketeollisuudelle ja -siipikarjanlihan tuotannolle.

Atria on jo pitkään hakenut vientilupaa siipikarjatuotteilleen Kiinaan. Uutta kerrottavaa hänellä ei ollut tulosjulkistuksessa. Sianlihan viennille Atrian vientilupaprosessi kesti toistakymmentä vuotta.

Gröhn ei uskaltanut arvioida, milloin vientilupa Kiinaan järjestyy, mutta usko on kuitenkin kova.

Lintuinfluenssalöydökset on tehty villeistä linnoista, fasaaneista ja kyhmyjoutsenesta.

Atrian Gröhn olettaa, että Suomen viranomaiset pystyvät kertomaan Kiinan viranomaisille asian oikean laidan.

Koronavirus eli covid-19 -pandemia on ollut Atrian merkittävin riskitapahtuma vuonna 2020. Sen yhteiskunnalliset, markkinataloudelliset sekä kansanterveydelliset vaikutukset ovat näkyneet toiminnassa maaliskuusta 2020 alkaen.

Riskin merkittävyys on vaihdellut sekä liiketoiminta-alueittain että vuodenaikojen mukaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut uutiset rokotteista eivät vielä ehtineet vaikuttaa riskiä pienentävästi. Viruksen

muuntautumiskyky aiheutti sen sijaan sen, että osassa maita koronarajoitteita ja suojautumistoimenpiteitä lisättiin.

Atria on saanut Ruotsissa valtiolta tukea sairastumisiin, ja vastaavasti rahaa on mennyt suojaustoimenpiteisiin tuotantolaitoksilla.

Koko pandemian ajan Atria on panostanut henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseen sekä tuotantovarmuuden ylläpitämiseen. Atrian eri yksiköissä on mukautettu toimintaa muuttuneiden olosuhteiden ja tuotteiden kysynnän

mukaan.

Vaikka Atrialle on aiheutunut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia hygieniavaatimusten ja toiminnan sopeuttamisen takia, vaikutukset tulokseen ja kassavirtaan ovat maltillisia.

Valtiot ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Suomessa Atrian toimintaa on tukenut työnantajan Tyel-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.–31.12.2020 välisenä aikana. Ruotsissa valtio on maksanut korvauksia sairaslomista.

Pandemian vaikutuksia Atrian vuoden 2021 tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan on vaikea ennustaa.

Atrian tavanomaiset ruokatuotannon riskit liittyvät raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan. Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen sikarutto on vaikuttanut sianlihan hintaan, kysyntään ja tarjontaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja

sopimustuotantotiloilla.

Tietoturvakysymykset nousivat enenevässä määrin yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. Huijauksia, tietomurtoja ja tietovuotoja voi kohdistua myös Atrian toimintaan.

