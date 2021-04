Seurantalot ajautuivat kurimukseen: miinusmerkkiset budjetit yleistyvät – korona vei tulot mutta kulut jäivät

Johannes Tervo

Seurantalojen kokonaismääräksi arvioidaan 2 500. Yksi taloista on Myrkynkylän Nuorisoseura Valonsoihtu ry:n talo Karijoen Myrkyssä.

Seurantaloista on nyt vain menoja. Ylläpito maksaa, mutta tuloja ei ole, kun tapahtumia ei voi järjestää.

Esimerkiksi moni nuorisoseura on neuvotellut pankista lainaa, jotta selviää juoksevista menoistaan, arvioi Suomen Nuorisoseurat ry:n toimialajohtaja Hannu Ala-Sankola.

Nuorisoseurantalojen ovet pantiin säppiin keväällä 2020, jonka jälkeen toiminta on ollut vähäistä. Sama pätee maamiesseurojen, työväenyhdistysten, vapaapalokuntien ja monen muun yhteisön taloihin.

Seurantaloista ei ole omistajilleen vuokratuloja, kun kokoontumisrajoitukset estävät tilaisuuksien järjestämisen. Niin perhejuhlat kuin isommat kokouksetkin ovat tauolla.

Varauskirjoista on putsattu pois yhteisöjen omatkin tapahtumat: esimerkiksi kesäteatterit, konsertit, joulu- ja vappumyyjäiset sekä juhlapäivien lounaat.

”Ne ovat äärettömän tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja varainhankintaa. Yksittäinen tapahtuma voi olla taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, mutta satoihin yhdistyksiin ja satoihin seurantaloihin kumuloituessaan vaikutukset kasvavat miljooniin euroihin.”

Seurantalolla hankitaan varoja paljoon muuhunkin kuin vain talon ylläpitoon.

”Talojen avulla kerätään tuloja harrastustoiminnan pyörittämiseen. Meidän leipälajimme on se, mitä nuorisoseuroissa tehdään", Ala-Sankola sanoo.

”Seurantalo on toiminnan tuki ja koti”, hän määrittelee.

Myrkynkylän Nuorisoseuralla on Karijoella oma talo, joka on rakennettu vuonna 1910. Salissa on 200 istumapaikkaa. Kahvio soveltuu 30 osanottajan tapaamisiin.

Ylläpitokulut ja vakuutusmaksut pysyvät, vaikka korona vei tilaisuudet ja tulot, nuorisoseuran puheenjohtaja Tanja Kaunisto sanoo.

"Vuotuiset menot talosta ovat 7 000–8 000 euroa."

Lyöttilän Maamiesseura ry:llä on Iitin Lyöttilässä 250-neliömetrinen seurantalo, joka on valmistunut vuonna 1933. Talo peruskorjattiin vuonna 2008.

Koronan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi talo on nyt lähes kokonaan ilman käyttöä. Muutaman jumppaajan porukka on melkeinpä ainoa käyttäjä, Vesa Soikkeli kertoo. Hän hoitaa talon vuokrauksen.

Maamiesseurantalossa on lämpö päällä. Muutkin ylläpitokulut juoksevat. Tuloja ei vain ole.

”Nyt ollaan talon kanssa omillaan, kun kunnalta saatu vuokratulokin loppui.”

Tähän vuoteen asti kunta maksoi maamiesseuralle vuokraa, sillä esimerkiksi kansalaisopiston piirejä on kokoontunut talossa.

Omistajayhteisön lisäksi seurantaloihin tukeutuvat monet muut yhdistykset.

”Talot ovat kylän tai kaupunginosan yhteisiä kokoontumispaikkoja, kansalaistoiminnan keskuksia", Hannu Ala-Sankola sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuoden lopussa avustusta seurantalojen ylläpitokustannuksiin. Avustusten yhteissumma oli 2,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 789, avustuksen sai 736 hakijaa.

”Nuo avustukset olivat tärkeä apu ylläpitoon. Ne auttoivat monessa yhdistyksessä, jotta pystyttiin pitämään nokka pinnalla.”

Valtion koronatuki on toistaiseksi rajoittunut seurantalojen ylläpitokuluihin, Ala-Sankola kertoo.

"Koronarajoitusten vuoksi koituneita tulonmenetyksiä ei ole korvattu mitenkään.”

Johannes Tervo

Kaikki valmiina juhlatarjoilujen valmistamiseen, kunhan koronarajoituksista päästään.

