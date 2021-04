S-ryhmä teki kiirastorstaina ruuan verkkokaupassa ennätyksen – löi joulun 2020 myynnin: "Asiakkaiden kertaostokset ovat olleet lähes neljänneksen suuremmat"

Petteri Kivimäki

S-ryhmä laajensi aukioloaikojaan pääsiäisen pyhiksi. Ruuan verkkokaupan ketju arvioi jatkavan kasvuaan. Kuva Keljon Prismasta Jyväskylästä.

S-ryhmä raportoi pääsiäisen ruokakaupassa tapahtuneen selkeän muutoksen: asiakasmäärät jäivät noin 10 prosenttia normaalista pääsiäisestä, mutta kokonaismyynti kasvoi noin 15 edelliseen pääsiäiseen verrattuna.

"Keskiostokset kasvoivat selvästi. Kiirastorstaina asiakkaiden keskiostokset ruokakaupoissa ovat olleet lähes neljänneksen suuremmat kuin normaalina pääsiäisenä", kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho MT:lle.

Päällysahon mukaan pääsiäisen vilkkaimman ostospäivän eli kiirastorstain myynti jakaantui tasaisesti koko päivälle. Tänä vuonna ostokäyttäytymisessä on tapahtunut selkeä muutos. Kauppareissuja on aikaistettu ja hajautettu eri päiville ja ajankohdille pitkin viikkoa.

"Olimme myönteisesti yllättyneitä, että asiakkaat hajauttivat kaupassakäyntejään iltaan ja aamuun. Hajauttamista tapahtui sekä ruuan verkkokauppaan että kivijalkakaupoissa asiointiaikoihin ja -päiviin, niin kaupungeissa ja kuin taajamissakin. Kauppaa pystyttiin tekemään ilman suurempia jonoja", Päällysaho kertoo S-ryhmän ketjun havainnoista.

Vaikka ruokakauppojen myynnit olivat ennätyksellisen korkeat, ryysiksiltä vältyttiin.

Pääsiäiskauppaan S-ryhmä oli varautunut kaikkien aikojen laajimmilla aukioloajoilla. Eri puolilla maata noin 80 S-ryhmän myymälää, joista 16 on Prismoja, on palvellut pääsiäisen ajan kellon ympäri. Muut ryhmän ruokakaupat olivat auki pääosin normaalein tai laajennetuin aukioloajoin.

Ruuan verkkokaupassa rikottiin ennätyksiä, verkossa oli vilkkaampaa kuin jouluna. Ruuan verkkokaupan myynnit ohittivat pääsiäisen alla keskiviikkona ja kiirastorstaina joulun 2020 ennätysmyynnit.. Kasvaneeseen kysyntään S-ryhmä oli valmistautunut ennalta:

"Ruuan verkkokaupassa on ollut vilkasta koko pääsiäisviikon ajan. Kaikkien aikojen päiväkohtainen myyntiennätys rikottiin kiirastorstaina, jolloin ruoan verkkokaupassa tehtiin S-ryhmän päivämyyntiennätys. Myymälöiden toimituskapasiteettia on lisätty merkittävästi alkuvuoden aikana ja ruokaostosten keräilijöiden määrää on kasvatettu", Päällysaho kertoo.

Päivittäistavarakauppaa vetävä Päällysaho kertoi tilanneensa omat ja perheen pääsiäisen ruuat Keski-Suomessa sijaitsevan mökkinsä lähikaupasta, Osuuskauppa Keskimaan myymälästä Jämsästä.

Viime kevään koronasulkujen tapaan S-ryhmä on siirtänyt ketjun hotelli- ja ravintolapuolelta lomautettua henkilöstöä ruokakauppaan auttamaan verkkokaupasta tilattujen kauppakassien keräilyyn.

Päällysahon mukaan pääkaupunkiseudulla toimivaan yksittäiseen Prismaan oli siirtynyt mara-puolelta 50–60 kollegaa. Yksittäisiin kauppoihin apuvoimia oli tullut kymmeniä. Viime vuoden keväällä S-ryhmän hotelleista ja ravintoloista siirtyi päivittäistavarakauppaan jopa 3 200 henkilöä.

S-ryhmän johtotehtävissä työskentelevä Emilia Ala-Kurikka kertoo keräilijöiden henkilömäärän vaihtelevan kaupoittain ja sesongeittain. Verkkokaupan myynnin kehityksen perusteella käsipareja tarvitaan myös huippusesonkien ulkopuolella. Osa kaupoista tarjoaa sekä valmiiden ruokakassien noutoa että kotiin kuljetuksia, osalla on tarjolla jompikumpi palvelu.

Hinta? Vaihtelee alueittain 9,90 eurosta haja-asutusalueiden muutamaa euroa kalliimpaan. Kuljetuksen hinta ei riipu ostosten suuruudesta.

Ostokorien sisältö on ollut perinteinen, mutta erityisesti kahvia ja jäätelöä myytiin ennätysmäärät. Pääsiäispöydässä on selkeästi herkuteltu kevään jäätelöuutuuksilla ja gourmet-jäätelöillä.

Kaupan kannalta pääsiäinen sijoittui arvioiden mukaan tänä vuonna viime vuotta paremmin almanakkaan. Toukokuun alun seuraavaan juhlasesonkiin, vappuun, on enemmän aikaa.

Päällysaho odottaa, että koronan ja rajoitusten vuoksi tulevakin vappu vietetään viime vuoden tapaan oman perheen tai ydinjoukon kesken, ulkona syöden ja grillailemalla. Ruuanlaitto kuuluu ohjelmaan myös äitienpäivänä, helatorstaina ja lakkiaisviikonloppunakin.