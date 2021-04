EU:n akkuasetus siirtää alan kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen – Lintilä: "Meidän kannalta on eduksi, että eurooppalainen sääntely on tiukkaa ja sitovaa"

Arto Turpeinen

Suomelle tärkeää on se, että EU-lainsäädäntö antaa tasapuoliset toimintaedellytykset akkujen kehitykselle.

EU:n akkuasetus laittaa eurooppalaisen akkualan remonttiin. Tähän mennessä EU:ssa on säädelty yhteisesti akkujen ja paristojen elinkaaren loppupäätä eli kierrätystä ja jätehuoltoa, mutta uusi asetus haluaa akkujen koko elinkaaren sääntelyn piiriin.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n akkuasetukseksi viime vuoden lopulla. Tavoitteena on, että akkuasetusta päästään soveltamaan jo ensi vuonna.

Asetuksella komissio pyrkii vastaamaan paineeseen, jonka liikenteen sähköistyminen aiheuttaa. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii akkujen käytön lisäämistä useilla aloilla, kuten liikenteessä ja uusiutuvassa energiassa.

"Kunnianhimoinen sääntely EU:ssa on mahdollisuus Suomelle ja suomalaiselle vastuulliselle akkuteollisuudelle, sillä olemme akkujen kierrätyksessä ja valmistuksessa maailman parhaimmistoa. Meiltä löytyy myös akkujen valmistukseen tarvittavat kriittiset raaka-aineet koboltista litiumiin ja kestävä kaivostoiminta", asiaa EU-parlamentissa neuvotteleva europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) kertoo.

Akkujen sisältämiä raaka-aineita päätyy kierrättämisen sijaan merkittävä määrä jätteeksi. Lisäksi paristoja ja akkuja koskeva sääntely ei tällä hetkellä edistä riittävästi kriittisten raaka-aineiden tunnistamista ja talteenottoa arvoketjussa eikä vaarallisten aineiden poistamista.

"Kaikki olemme tietoisia vakavista ongelmista, mikä Kongosta tulevaan kobolttiin liittyy ja nimenomaan näihin haasteisiin uudessa akkuasetuksessa halutaan puuttua. Luvassa on uusia vaatimuksia akkujen hiilijalanjäljelle, materiaalien vastuulliselle hankinnalle ja arvokkaiden metallien kierrättämiselle ja uudelleenkäytölle", Katainen sanoo.

Käytettyjen akkujen keräystavoitetta jäsenmaille nostetaan portaittain.

Kannettavien akkujen kierrätysasteen tulisi olla 65 prosenttia vuonna 2025 ja 70 prosenttia vuonna 2030. Isommista, esimerkiksi autojen käyttövoima-akuista, pyritään saamaan talteen kaikki. Niihin myös liitetään akkupassi eli digitaalinen tuote- ja käyttöhistoriaseloste, joka seuraa akkua koko elinkaaren ajan.

Lisäksi ehdotuksessa on arvokkaille materiaaleille materiaalikohtaisia talteenottotavoitteita. Niiden mukaan koboltista, nikkelistä ja kuparista pitää saada talteen 90 prosenttia ja litiumista 35 prosenttia vuonna 2025 ja vastaavasti 95 prosenttia ja 70 prosenttia viisi vuotta myöhemmin.

Komission odotetaan esittävän vuoden 2023 loppuun mennessä tarkemmin, miten talteenottoasteet lasketaan. Vuoteen 2030 mennessä akkuihin tulisi sekoitevelvoite, mikä velvoittaisi käyttämään valmistuksessa tietyn määrän kierrätettyjä raaka-aineita.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo, että akkualan kunnianhimoinen sääntely tarjoaa Suomelle ja Suomessa toimiville yrityksillä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

"Mikä on tiedossa meillä ja maailmalla, on se, että Suomi on yksi Euroopan johtavista akkuraaka-aineiden tuottajista. Meiltä löytyy keskeiset mineraalit akkutuotantoon. Meidän kannalta on eduksi, että eurooppalainen sääntely on tiukkaa ja sitovaa", ministeri sanoi akkuseminaarissa tiistaina.

Suomelle eduksi on se, että jatkossa akkuraaka-aineiden vastuullinen hankinta korostuu.

"Eurooppalaiset sisämarkkinat tuovat mahdollisuuksia yrityksille ja me voimme entistä paremmin houkutella yrityksiä Suomeen. Haluamme luoda Suomea, jossa yrityksillä paikka kasvaa, kansainvälistyä ja investoida. Akkuklusteri, jos joku, on kasvuala, jota eristää hiilineutraalia Suomea."