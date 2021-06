Viro kieltää turkistarhauksen vuodesta 2026 alkaen – "Vain chincilla-kanin tarhausta, ei merkitystä markkinoille"

Markku Vuorikari

Suomessa tuotetaan minkin- ja ketunnahkoja. Seuraava turkishuutokauppa Vantaalla järjestetään 10. kesäkuuta.

Viron parlamentti äänesti keskiviikkona 2. kesäkuuta turkistarhauksen kieltävän lakiesityksen puolesta. Kielto tulee voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2026.

Huhtikuussa Viron ympäristöministeri Tõnis Mölder kertoi kannattavansa turkistarhauksen kieltämistä eettisistä syistä. Hänen mukaansa suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista joko jo kieltää tai on kieltämässä turkistarhauksen alueellaan, ja että Viro voisi liittyä näiden maiden joukkoon. Virossa on muutaman vuoden aikana äänestetty turkistarhauskiellosta kolme kertaa.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura arvioi Viron turkistarhauksen kieltävällä päätöksellä olevan "lähinnä imagollinen merkitys".

"Virossa ei ole toimivia minkki- tai kettutiloja. Viime vuonna Virossa on kasvatettu 5 000 chincilla-kania. Maissa, joissa ei ole toimivia turkistarhaustiloja tai niillä ei ole suurta taloudellista merkitystä, on tehty näitä tarhauksen kieltäviä päätöksiä", Tiura kommentoi Viron parlamentin päätöstä.

Suomessa ei hänen mukaansa ole chincillan kasvatusta. Minkin- ja ketunnahkojen tuotanto ovat Suomen tuotantosuunnat. Eniten liikevaihtoa ovat turkishuutokaupoissa keränneet Suomessa tuotetut siniketun nahat.

Seuraava turkishuutokauppa järjestetään Vantaalla ensi viikolla, 10. kesäkuuta.

Minkin hinta on noussut 45 prosenttia sen jälkeen, kun Tanska lopetti minkkien tarhauksen viime syksyllä covid-19-riskien seurauksena. Hollanti teki vastaavan päätöksen maaliskuun lopussa. Markkinoilta lähti samalla 21 miljoonan minkinnahan tuotanto.

Animalia-eläinoikeusjärjestön toiminnanjohtajan Heidi Kivekkään arvioi järjestön tiedotteessa "katseiden kääntyvän nyt Suomeen, joka alkaa olla Euroopan viimeisiä turkistarhaajamaita. Kielto ei ollut mahdollinen Virossa vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt se on totta. Koronaviruskriisi on osoittanut, että muutokset alalla voivat olla nopeita."

"Vastuullista olisi nyt lopettaa turkistarhaus hallitusti”, Animalian toiminnanjohtaja Kivekäs sanoo

Animalia on koonnut listan Euroopan maista, joissa turkistarhaus on kielletty tai merkittävästi rajoitettu: Turkistarhaus on kielletty jo Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Norjassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Serbiassa, Slovakiassa, Tšekissä, Makedoniassa, Kroatiassa, Sloveniassa, Ranskassa, Unkarissa sekä Bosnia-Hertsegovinassa. Norjassa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2019 siirtymäajalla, joka päättyy 2025. Tanska kielsi kettutarhauksen vuonna 2009 siirtymäajalla, joka päättyy 2024. Saksa kiristi vuonna 2017 eläinsuojelulakiaan niin, että se lopetti turkistarhauksen kannattamattomana.

Tiuran mukaan turkistarhaajien taloudellinen tilanne on edelleen haasteellinen. Neljä kertaa vuodessa järjestettävät turkishuutokaupat on siirretty verkkoon. Ensi viikon huutokauppa Vantaalla käydään sekä verkossa että paikan päällä. Suomessa toimii noin 600 turkistarhaustilaa.