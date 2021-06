Häkkikasvatus ehkä pannaan vuonna 2027 – MTK pääosin myönteinen: "Jos kustannukset kasvavat, sitä pitää kompensoida hinnalla”

Jaana Kankaanpää

Turkistarhaus on yksi sektori, johon mahdollinen häkkikielto tulee vaikuttamaan.

MTK suhtautuu Euroopan parlamentin viimeviikkoiseen kannanottoon häkkikiellosta pääosin myönteisesti.

”Parlamentin kanta on hyvä, sillä se on huolissaan viljelijöiden toimeentulosta ja pärjäämisestä. Mikä ei ole kuitenkaan myönteistä, on se, että päätetään takaraja ilman kunnollista vaikutusten arviointia”, kotieläinasiamies Rauli Albert kommentoi ehdotusta häkeistä luopumiseen.

Euroopan parlamentti kehottaa tuoreissa päätelmissään komissiota tarkastelemaan uudelleen eläinten hyvinvointilainsäädäntöä ja esittämään toimia, joilla häkkituotannosta voitaisiin luopua. Parlamentin mukaan kielto pantaisiin voimaan vuoden 2027 alusta.

Aiheeseen liittyvää päätöslauselmaa kannatti viime viikolla suuri europarlamentaarikkojen enemmistö: 558 antoi äänensä häkkikiellon puolesta ja 37 äänesti vastaan.

Mepit korostavat lausunnossaan taloudellisen tuen tärkeyttä tuottajille. Sillä estetään tuotannon valuminen kolmansiin maihin, joissa tuotanto­standardit voivat olla Eurooppaa alhaisemmat.

Myös EU:n nykyiset kauppasopimukset tulisi arvioida uudelleen, jotta kauppakumppanit noudattavat samoja normeja kuin EU:n tuottajat – myös häkkikiellon suhteen.

Albertin mukaan on hyvä, että kansainvälinen kauppa on huomioitu.

”Kansainvälisessä kaupassa nähdään selvästi ongelmakohtia eläinten hyvinvoinnin kannalta."

Erilaiset standardit EU:n ja kolmansien maiden välillä voivat Albertin mukaan näkyä erityisesti ruokavalmisteissa, ammattikeittiössä ja ruokapalveluissa, joissa esimerkiksi lihavalmisteiden raaka-aineen alkuperää ei tarvitse ilmoittaa kuluttajalle.

”On riskinä, että tuotanto supistuu EU:n omalla sisämarkkinalla ja siirtyy sen sijaan kolmansiin maihin.”

Albert muistuttaa, että taloudellisesta kannattavuudesta tulee pitää huolta.

”Jos esimerkiksi porsitushäkeistä pitää luopua, samalla tilan tarve kasvaa. Silloin pitää varmistaa, että kilpailukyky pysyy riittävän hyvänä: Jos teet investointeja, niin sinua tuetaan ja voit olla varma, että lainsäädännöllinen kehys säilyy.”

Poliittinen ja lainsäädännöllinen jatkuvuus pitääkin turvata. ”Jos tuotantokustannukset kasvavat, sitä pitää kompensoida markkinoilta saadulla hinnalla tai tuilla.”

Komissiolta odotetaan vastausta asiaan kesäkuun lopulla.

Häkkikieltoon tähtäävä End the Cage Age -kansalaisaloite keräsi 1,4 miljoonaa allekirjoitusta.

Ehdotukselta vaaditaan EU-lainsäädäntöä, jolla käytöstä poistetaan muun muassa kanojen, kanien, broilereiden, viiriäisten, ankkojen ja hanhien häkit, porsitus- ja tiineytyshäkit sekä vasikoiden yksilökarsinat.

Europarlamentaarikot haluavat vankkaa, tieteellistä vaikutusten arviointia ennen lainsäädännön muuttamista. Myös tarpeeksi pitkä siirtymäaika tulee ottaa huomioon.

EU-parlamentti painottaa, että kielto tulisi tehdä asteittain, jotta erityyppisten eläinten tarpeet voitaisiin ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.