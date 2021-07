Mitä asuntokaupoilla saa miljoonalla? – Kolme huonetta tornitalosta tai kartanon ja veneen maaseudulta

Sanne Katainen

Kalasataman tornitalot rakenteilla syksyllä 2020. Kuvituskuva.

Helsingin Kalasatamaan kohoaa kovaa vauhtia jo kolmas tornitalo. Tornitaloista ensimmäisenä valmistunut Majakka on Suomen korkein asuinrakennus, joskin parin kilometrin päähän Pasilaan suunnitellaan jo uusia, yhä korkeampia tornitaloja.

Suomen mittapuulla poikkeuksellisen talon asunnoilla on myös poikkeuksellinen hinta. Majakan toiseksi korkeimman kerroksen 83 neliömetrin asunnosta saa pulittaa poskettomat 998 000 euroa.

Miljoonan euron pyyntihinta pistää miettimään, saisiko samalle rahalle enemmän vastinetta muualla. Läpi yön palavien katuvalojen tuolla puolen miljoonalla saa esimerkiksi kartanon Pohjanmaalta tai hirsihuvilan pohjoisen laskettelukeskuksesta.

Miljoona euroa asunnosta on valtava hinta. Suomalaisten keskipalkkaa säästämällä miljoona tulisi kasaan 27 vuodessa. Siis jos elinkustannuksia ja veroja ei olisi ollenkaan. Suurin osa suomalaisista ei pääse miljoonakämpissä edes käymään. Sanomattakin on selvää, että sen hintaisen asumuksen on oltava hyvin erityinen.

Asuntovälityssivu Oikotieltä löytyy yhteensä 146 myytävää kohdetta, joiden hinta on 900 000 ja 1 100 000 euron välillä. Näistä valtaosa sijaitsee pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella tai niiden lähikunnissa.

Kasvukeskusten ulkopuolelta lottovoittajabudjetin kiinteistöjä on melko hankala löytää. Se ei johdu siitä, etteikö hienoja kohteita löytyisi kauempaakin. Komeidenkaan kartanoiden hinta ei vain yllä kuusinumeroisiin lukuihin.

Esimerkiksi sopii Herrgårdin kartano Ilmajoella. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioitu rakennus on valmistunut vuonna 1893. Asuinneliöitä maalämmöllä lämpiävästä kartanosta löytyy 820 neliömetriä, ja ylellisen sisustuksensa puolesta se sopisi vaikka kuninkaallisten hääpaikaksi.

Kartanon hintapyyntö on kuitenkin ”vain” 760 000 euroa.

Hieman lähempänä miljoonaa on linnamainen täystiilitalo Kuopion Haminanlahdella. Kompaktin 350 neliöisen talon erikoisuuksiin kuuluu muun muassa sisäuima-allas ja torni. Omaa pihaa kauppaan kuuluu noin viiden hehtaarin verran. Mukaan tulee myös rantasauna, huvimaja, sekä laaja laituri. Talon hinta asettuu kahdeksansadantuhannen euron pintaan.

Myös entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) omakotitalo Sipoon Västerskogissa tuli lehtitietojen mukaan myyntiin viime kesänä. Viimeisin hintapyyntö oli 1,16 miljoonaa euroa, ja talo on MT:n tietojen mukaan edelleen myymättä.

Maaseudulta löytyy kyllä toinen toistaan hienompia lukaaleja järvenrantamaisemalla ja suurellakin tontilla. Komeista puitteista ja suuresta lattiapinta-alasta huolimatta talojen hinnat jäävät kauas miljoonasta, joskus jopa alle puolen miljoonan.

Kuvia kartanoista ja rantataloista katsoessa mieleen nousee kysymys siitä, mitä tähän kokonaisuuteen voisi enää lisätä, jotta hinta nousisi miljoonaan?

”Se on ihan oikea päätelmä. Talossa pitää olla maaseudulla jo tosi paljon ominaisuuksia, että siitä miljoonan saa”, Mikkelin Kiinteistömaailman yrittäjä Pertti Orava sanoo.

”Meilläkin on ollut muutamia kartanoita myynnissä, mutta ei niistä ole pyydettykään miljoonaa. Käytännössä miljoonan kohde on täällä Mikkelissä aivan viimeisen päälle tehty loma-asunto. Myös jotkin vuoden 2017 asuntomessujen kohteet Saimaan lähellä olivat lähes miljoonan kohteita.”

Miljoonan hintaluokassa olevia asuntoja myydään Mikkelin alueella vuodessa yhdestä kolmeen.

Kalliilla hinnalla kaupattavat talot ovat yleensä joko aivan uusia, tai sitten niin vanhoja, että niillä on jotain historiallista arvoa. Satoja vuosia vanhoja kiinteistöjä on maaseudulla kuitenkin melko vähän.

”Kyllähän se on ihan selvä, että sellaisen ihmisen joka laittaa asuntoon miljoonaan kiinni, vaatimustaso on niin korkea, että talon on melkein oltava viimeisen päälle uutta.”

Maaseudulla miljoona mahdollistaa omaa tilaa ja tekemistä kaipaavalle jopa maatilan ostamisen. Esimerkiksi Lohjan Nummi-Pusulasta miljoonalla irtoaa vanha hevostila. Hirsisen päärakennuksen lisäksi kauppaan kuuluu vanhaan kivinavettaan rakennettu talli, maneesi konehalleineen sekä vajaat 17 hehtaaria maata.

Pienehkön hevostilan saa vajaalla miljoonalla myös Sipoosta. 133 neliöinen talo, 12 hevosen talli ja kolmen hehtaarin maat mahdollistavat monipuolisen harrastamisen. Tallin yläkertaan rakennettu erillisasunto sopii vaikka hevostenhoitajan asunnoksi.

Oravan mukaan yleensä maaseudulta isolla rahalla ostaessa asunnolta kaivataan rantaviivaa ja omaa rauhaa. Tämä tarkoittaa sen kokoista tonttia, ettei naapureita näy. Yksityisyydestä ollaan valmiita maksamaan kymmeniä–, jopa satojatuhansia lisää.

Mikkelin alueella vetovoimaa lisää Saimaa, mutta kalliita asuntoja on silti hankala saada kaupaksi. Viimeisen vuoden aikana kauppa suuremmille ja arvokkaammillekin kiinteistöille on kuitenkin vilkastunut. Korona-aika on lisännyt maaseudun suosiota, Orava arvioi.

”Mutta ei nytkään miljoonan kauppoja ole tehty. Hinta on asettunut lähemmäs puolta miljoonaa.”

Orastavaa trendiä on myös kalliimpien asuntojen kysynnästä ulkomaisten ostajien keskuudessa. Isoja kauppoja ei vielä ole tehty, mutta kalliidenkin kohteiden perään on kyselty. Kiinnostusta on nyt tullut Euroopasta ja Yhdysvalloista.

”Venäläiset ostajat ovat hävinneet aikalailla kokonaan”, Orava sanoo.

Käytännössä maalta asunnon ostajan taustalla on kuitenkin lähes aina ennestään alueelle jokin side.

Helsingin Kalasataman asunto on kieltämättä komea. Korkealla sijaitsevista ikkunoista näkee pitkälle Itämerelle ja Helsingin kantakaupungin ylle. Parvekkeen sijasta asunnossa on ”viherhuone”, jota voi kiinteistönvälittäjän mukaan käyttää kaikkeen aina terassista olohuoneen lisätilaksi.

Siitä huolimatta 83 neliötä kuulostaa vähältä miljoonan asunnolle. Neliötä kohden tornitalon kolmihuoneisesta asunnosta joutuu maksamaan runsaat 12 000 euroa.

Se on paljon jopa Helsingin mittapuulla. Kiinteistömaailman tilastojen mukaan kaikkien Helsingissä tehtyjen asuntokauppojen keskineliöhinta oli viime vuonna 5 039 euroa. Tällä neliöhinnalla miljoonalla saisi noin 200 asuinneliötä.

Tornitalon miljoonakämppään ei kuulu edes omaa saunaa, vaan taloyhtiöllä on yhteinen, joskin varsin fiini saunakerros.

Vertailun vuoksi neliöhinta Jyväskylässä oli vajaat 1 936 euroa, ja Mikkelissä 1 556 euroa. Laskennallisesti Jyväskylästä saisi miljoonalla siis reilut 516 neliötä, Mikkelistä lähes 643.

Etelä–Savon mökkikunta Puumalasta miljoonalla irtoaisi laskennallisesti yli 800 asuinneliötä. Sielläkin neliöhinta on vielä kolminkertainen verrattuna vaikkapa Pohjois-Savon Rautalampeen.

Neliöhinnan vertailu kertoo tietenkin melko vähän. Sijainti ja rakennuksen kunto vaikuttavat neliöhintaan merkittävästi, niin kuin myös se, millaisia kohteita kulloinkin on myynnissä. Suurissa kaupungeissa myydään vuosittain tuhansia asuntoja, Puumalassa Kiinteistömaailman kautta viime vuonna kahdeksan. Täysin vertailukelpoisia neliöhinnat eivät siis ole.

Jotain osviittaa ne kuitenkin antavat. Helsingistä miljoonan kohteet vaihtelevat vajaan sadan neliön kerrostaloasunnoista noin kolmensadan neliön omakotitaloihin. Ratkaisevinta asunnonhinnalle vaikuttaa olevan sijainti. Lähellä keskustaa sijaitsevissa vanhoissa kaupunginosissa miljoonalla ei saa montakaan huonetta.

Sen sijaan esimerkiksi Hämeenlinnan Tuuloksessa myynnissä oleva kohde kuulostaa tältä:

6 huonetta, 510 neliömetriä, oma ranta. Talo jaettu kahteen asuntoon, mutta on helposti yhdistettävissä yhdeksi. Molemmilla puolilla sauna, A-puolella myös höyrysauna. Yhteinen rantasauna. Oma tontti 7 862 neliömetriä.

Miljoonalla asunnonostoon varautuneelle jäisi Tuuloksen rantatalon ostettuaan vielä 165 000 euroa käytettäväksi vaikkapa veneeseen.

Enimmillään miljoonalla myydään jopa toistasataa hehtaaria maata käsittäviä tiloja. Näissä hintaa määrittää kuitenkin jo maan määrä, tai maatalouteen liittyvät piharakennukset. Sisäuima-altaiden tai kaakeliuunien kaltaisia ylellisyyksiä on näiden tilojen päärakennuksilta turha odottaa. Joissain tapauksissa koko asuintalo olisi rakennettava uudestaan, esimerkiksi kosteusvaurion takia.

Toisaalta, eihän siinä Kalasataman tornitalon miljoonalukaalissakaan ollut edes omaa saunaa.