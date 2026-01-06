Trumpin neuvonantaja kyseenalaisti Tanskan oikeuden hallita Grönlantia – Tanska järjestää kriisikokouksen Trumpin hallinnon Grönlanti-puheiden vuoksi Valkoisen talon varakansliapäällikkö Stephen Miller sanoi aiemmin CNN:n Jake Tapperille pitävänsä selvänä, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille.

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Valkoisen talon varakansliapäällikön Stephen Millerin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinnon näkemykset Grönlannista ovat olleet tiedossa pitkään. LEHTIKUVA / AFP.

Uutiset | Politiikka STT

Tanskassa ulkopoliittinen neuvosto kokoontuu tiistai-iltana kriisikokoukseen, jonka asialistalla ainoa kohta on maan suhde Yhdysvaltoihin. Syy kokoontumiselle on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jälleen esittämä vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Kokoukseen osallistuvat muiden muassa ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja puolustusministeri Troels Lund Poulsen. Ulkoministeriön verkkosivun mukaan kokous alkaa iltakuudelta paikallista aikaa eli kello 19 Suomen aikaa.

Kokouksen alla julkaistiin seitsemän maan yhteinen lausunto, jossa todettiin, että vain Tanska ja Grönlanti voivat päättää niitä koskevista asioista. Lausunto julkaistiin muun muassa Tanskan pääministerin kanslian X-tilillä.

Mukana ovat Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Puolan pääministeri Donald Tusk, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez ja Britannian pääministeri Keir Starmer.

Yhteislausunnossa painotetaan, että arktisen alueen turvallisuus on yksi Euroopan prioriteeteista. Mukana olevat kertovat lisänneensä läsnäoloaan, toimintaansa ja investointejaan pitääkseen arktisen alueen turvallisena.

Lausunnossa huomautetaan, että arktisesta turvallisuudesta on huolehdittava yhteistyössä ja YK:n peruskirjaa noudattaen. Valtionjohtajat sanovat, että he eivät lakkaa puolustamasta näitä universaaleja periaatteita, kuten alueellista koskemattomuutta ja rajojen loukkaamattomuutta.

Frederiksen varoitti aiemmin, että Yhdysvaltain päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi kaiken loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle. Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on toivonut yhteyden jälleenrakentamista Yhdysvaltojen kanssa ja kehottanut välttämään paniikkia.

Ensimmäisellä presidenttikaudellaan Trump tarjoutui ostamaan Grönlannin, jonka Tanskan osa. Nyt presidentin äänenpainot ovat koventuneet ja suuntautuneet myös muille mantereille.

Valkoisen talon varakansliapäällikkö Stephen Miller sanoi aiemmin CNN:n Jake Tapperille pitävänsä selvänä, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille. Hän ihmettelee haastattelussa, millä oikeudella Tanska Grönlantia ylipäätään hallitsee.

Tapper kysyy haastattelussa Milleriltä, voisiko Yhdysvallat käyttää sotilasvoimaa Grönlannin haltuunottoon. Miller vastaa, että Grönlannissa on 30 000 asukasta. Hänen mukaansa kukaan ei aio taistella Yhdysvaltoja vastaan sotilaallisesti Grönlannin tulevaisuudesta, joten kysymyksessä ei hänen mielestään ole järkeä.

Grönlannin asukasluku on noin 57 000.

Miller myös korostaa, että presidentti Trumpin hallinnon näkemykset Grönlannista ovat olleet tiedossa pitkään, joten kyse ei ole tuoreesta uutisesta. Trump on perustellut näkemystään kansallisella turvallisuudella.

Tapper huomauttaa Millerille, että asia on noussut uudelleen esiin muun muassa siksi, että Millerin oma vaimo, itsekin Trumpin hallinnossa aiemmin työskennellyt Katie Miller jakoi Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemän iskun jälkeen viestipalvelu X:ssä kuvan kartasta, jossa Grönlanti on peitetty Yhdysvaltain lippuun. Saatesanana lukee englanniksi soon, joka tarkoittaa suomeksi pian.

Viikonloppuna Yhdysvallat teki Venezuelaan iskun, jonka yhteydessä se kaappasi maata itsevaltaisesti johtaneen Nicolas Maduron. Miller ja Tapper keskustelevat haastattelussa myös Venezuelan tilanteesta.

Miller sanoo Yhdysvaltojen olevan supervalta ja puolustaa sen nykyhallinnon kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia ja tavoitteita. Hän sanoo, että todellisuudessa maailmaa pyöritetään voimalla ja vallalla.

”Vapaan maailman tulevaisuus riippuu Yhdysvaltojen kyvystä puolustaa itseään ja intressejään pyytelemättä anteeksi”, hän lausuu haastattelussa tarkentamatta, millaista tulevaisuutta hän tarkoittaa.

Miller sanoi Yhdysvaltojen olevan nyt johdossa Venezuelassa, koska se tarvitsee Yhdysvalloilta luvan esimerkiksi kaupankäyntiin. Senaattori Bernie Sanders kutsui Millerin puheita CNN:llä erittäin hyväksi imperialismin määritelmäksi.