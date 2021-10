"Korona-aika oli työpaikkojen luottamuskoulu" – enää paluuta vanhaan läsnätyöruljanssiin ei ole, EK ja Yrittäjät arvioivat etätyön jatkoja

Robert Örthén

Taina Susiluodon mukaan etä- tai hybridityö on työpaikka- ja tehtäväkohtainen, ei toimialakohtainen asia.

Johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän Keskusliitosta (EK) kertoo, että tarkkaa numerotietoa jäsenyritysten etätyöjatkoista ei ole, mutta kyselyistä ja valiokuntatyöskentelystä jäsenyritysten kanssa on muodostunut ajantasainen kokonaiskuva tilanteesta.

"Etä/hybridityö on työpaikka- ja tehtäväkohtainen, ei toimialakohtainen asia. Toivetilat etätyön lisäämisestä ovat varsin maltillisia. Etätöitä tehneistä valtaosa ottanee käyttöön jonkinlaisen hybridimallin", Susiluoto sanoo. Pääsääntöisesti malli on se, että jos ennen tehtiin päivä etänä ja neljä toimistolla, niin tehdään jatkossa 2–3 päivää etänä.

"Eli suurin piirtein 50–50 prosenttia tuntuu olevan yleisin tapa. Pienempi osa yrityksistä pohtii täysin läsnätöihin palaamista tai täysin etätyölinjaa. Monessa yrityksessä kokeillaan määräaikaisesti erilaisia malleja, ollaan valmiita ketterästi myös muuttamaan toimintatapaa tarvittaessa ja aika näyttää, mihin työelämä muokkautuu."

Yrityksissä pohditaan Susiluodon mukaan erityisesti muun muassa toimitilakysymyksiä eli sitä, minkälaiset tilat vastaisivat parhaiten uusien toimintatapojen ja terveysturvallisuuden tarpeita. Esiin nousee myös se, minkälaisilla pelisäännöillä etätyötä tehdään – esimerkiksi eri paikkakunnilta tai eri maista käsin.

"Etä- ja läsnätyön määrällä on toki myös vaikutuksia näiden työpaikkojen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi joukkoliikenteeseen ja palveluiden ostamiseen ihmisten liikkuessa kodin ja työpaikan välillä. Hybridillä saattaa olla vaikutusta myös esimerkiksi kahdella paikkakunnalla asumiseen, työn liikkuvuuteen ja aluetalouteen", Susiluoto sanoo.

Vanhaan ei ole paluuta. "Niin johtamisen kuin työn tekemisen tavat ovat uudistuneet. Sekä johtajien että työntekijöiden digitaidot ovat vahvistuneet. Luottamusta on myös vahvistanut kokemus siitä, että yhdessä on opittu ja tuloksia ja vaikuttavuutta syntyy koronarajoituksista huolimatta etätyössä."

Nyt tiedetään aiempaa paremmin ne tekemiset, jotka ovat tehokkaampia tehdä etätyössä, kuten esimerkiksi kirjalliset omatoimiset valmistelutyöt, rutiiniluonteiset tehtävät ja digikokoukset. Läsnätyö on paikallaan, kun kyseessä on innovointi ja kehittäminen, uusien asiakkaiden hankinta ja neuvottelut.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on samoilla linjoilla.

"Korona-aika on ollut työpaikkojen luottamuskoulu. Se on lisännyt työnantajien luottamusta siihen, että työt tehdään, vaikka tekijät eivät ole paikalla. Valmius etätyön lisäämiseen on siitä selkeä viesti. Luottamus asioiden hoitumiseen myös monipaikkaisessa työskentelyssä on kasvanut monessa yrityksessä, rohkenen väittää."

Yrittäjien tuoreen kyselyn perusteella on havaittavissa, että ei ollenkaan etätöissä -vastanneiden yritysten osuus on viime aikoina kasvanut.

"Etätyöinto on hiipunut mutta on yhä merkittävää. Noin kolmannes sadastatuhannesta yrityksestä aikoo lisätä sitä. Näistä on pääkaupunkiseudulla 44 prosenttia, Pohjois- ja Itä-Suomessa luku on 22. Eniten etätyötä halutaan tehdä teollisuudessa ja palveluissa, vähiten kaupassa ja rakentamisessa", Pentikäinen listaa.

Jarkko Sirkiä

