Paperiliiton ja Metsä Groupin sopimus olisi voimassa ainakin kesään 2024 – korotukset linjan mukaisia

"Kukaan ei voi sanoa, että meidän sopimus on kallis", Paperiliiton Petri Vanhala sanoo.

Sanne Katainen

Vanhalan mukaan yrityskohtaiseen sopimiseen perustuva kierros on ollut pitkä ja raskas. Suurista toimijoista sopimus puuttuu enää UPM:ltä.

Metsäyhtiö Metsä Group ja Paperiliitto saavuttivat myöhään perjantai-iltana neuvottelusopimuksen uudesta työehtosopimuksesta. Sopimus vaatii vielä molempien osapuolten hyväksynnän.

Sopimus koskisi Metsä Groupin kemiallisen metsäteollisuuden eli sellu-, kartonki- ja pehmopaperiliiketoiminnan työntekijöitä. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi. Sitä tarkasteltaisiin uudestaan aikaisintaan 31.3.2024.

Tällöinkin sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika, eli hallitusten hyväksyessä esityksen työehdot olisi sovittu kesäkuulle 2024 asti.

Paperiliiton tiedotteen mukaan sopimuksessa on hyödynnetty paperiteollisuuden nykyisen työehtosopimuksen rakennetta ja työehtojen määräytymistä.

Puheenjohtaja Petri Vanhalan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että sopimus on linjassa muiden tänä syksynä solmittujen metsäalan työehtosopimusten kanssa.

"Suomeksi sanoen se noudattelee samaa mallia, joka tähän maahan on nyt syntynyt meidän alalle", Vanhala kommentoi MT:lle lauantaiaamuna.

Paperiliitto on hakenut työehtosopimuksissa 35 sentin korotuksia tuntipalkkaan, eli noin 1,9 prosentin vuosikorotuksia. Alalle on vakiintunut jonkinlainen normi näillä korotuksilla solmitusta Paperiliiton ja Stora Enson sopimuksesta, ja neuvottelutuloksen korotukset Metsä Groupin kanssa lienevät samansuuruisia.

Esimerkiksi Teollisuusliiton ja UPM:n perjantaina hyväksytty sopimus metsäjätin saha- ja vaneriliiketoiminnasta on tietojen mukaan samansuuntainen.

Paperiliitto julisti alkuperäiseksi tavoitteekseen neuvotella ostovoimaa lisäävät, eli inflaatiota korkeammat korotukset. Stora Enson kanssa solmitun sopimuksen jälkeen inflaatio on kuitenkin ainakin hetkellisesti kiihtynyt.

Marraskuussa koko euroalueen inflaatio oli Eurostatin mukaan jopa 4,9 prosenttia. Nousun arvioidaan kuitenkin jäävän väliaikaiseksi.

"Me ollaan menty alarajalla korotuksissa. Kukaan ei voi sanoa, että meidän sopimus on kallis", Vanhala sanoo.

"Inflaatio heilahtelee päivittäin. Se, että sopimuksia tehtäisiin eri korotuksilla eri yhtiöiden kanssa, on osoittautunut hankalaksi.

Sunnuntaina Paperiliitto tapaa vielä kolmannen metsäjätin, UPM:n. Viikonlopun aikana neuvotteluita käydään myös muiden pienempien toimijoiden kanssa.

"Kierros on ollut raskas ja pitkä. Tässä on istuttu jo sadoissa palavereissa. Näin paljon sopimuksia on saatu kuitenkin solmittua. Olen työhön tyytyväinen, vaikka UPM vielä puuttuukin", Vanhala sanoo.

Viikonlopun aikana syntyvät neuvottelutulokset ovat tiistaina Paperiliiton hallituksen hyväksyttävinä. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että tuosta pöydästä puuttuu sopimus UPM:n kanssa.

UPM:n ja Paperiliiton neuvottelut ovat osoittautuneet hankaliksi.

Ero lähtökohdissa on esimerkiksi siinä, että UPM haluaisi solmia sopimuksen liiketoiminta-aloittain, kun taas Paperiliitto haluaisi kemiallisen metsäteollisuuden parissa työskenteleville yhden sopimuksen lukuun ottamatta Lappeenrannan biojalostamoa, jonka työntekijöillä on erillinen sopimus jo ennestään.

Sekä Paperiliitto, että UPM ovat varautuneet myös mahdollisiin työtaistelutoimiin.

Lue myös:

Metsä Group ja Paperiliitto pääsivät neuvottelutulokseen – "Sopimuksesta tuli Metsä Groupin näköinen"

Metsäalan neuvotteluissa superviikko – Elleivät sopimukset valmistu, Paperiliitto antaa lakkovaroituksen ensi viikolla