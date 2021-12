Metsäalan neuvotteluissa superviikko – Elleivät sopimukset valmistu, Paperiliitto antaa lakkovaroituksen ensi viikolla

Sanne Katainen

"Emme halua liittona sopia erilaisia palkankorotuksia eri yrityksille", linjasi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kuvaa kuluvaa viikkoa metsäalan palkkaneuvotteluissa "superviikoksi".

Paperiliitto on neuvotellut kuluvan syksyn aikana paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattavien yritysten kanssa työehtosopimuksista. Yrityskohtaisen neuvotteluun siirryttyä sopimusosapuolia Paperiliitolla on 35. Valmistakin on jo tullut yhteensä 30 yrityksen kanssa – viiden kanssa neuvottelut ovat yhä kesken.

Isoista yhtiöistä Stora Enso toimi päänavaajana jo lokakuussa. Muiden alan yhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset ovat noudattaneet Stora Enson kanssa sovittua palkkalinjaa: 1,9 prosentin korotukset sekä ensimmäiselle että toiselle vuodelle, 0,9 prosenttia kolmannelle vajaalle vuodelle.

"Yhtiö yhtiöltä olemme käyneet neuvotteluja. Raskas tapa tämä on tehdä sopimuksia. Ja kun työehtosopimus on saatu, silloin myös työrauha on yrityksessä päällä", puheenjohtaja Petri Vanhala kertoi medialle torstaina aamulla työehtoneuvottelujen tilanteessa.

Isoista yhtiöistä Metsä Groupin ja UPM:n kanssa neuvottelut jatkuvat yhä.

Torstaina ja perjantaina Vanhala ja liittosihteeri Juhani Siira kertoivat Paperiliiton neuvottelevan tiiviisti Metsä Groupin kanssa.

"Luotan siihen, että asioista päästään yhteisymmärrykseen Metsä Groupin kanssa – UPM:nkin", Vanhala arvioi optimistisesti.

Metsä Groupin kanssa ilmeisesti oltiin lähellä ratkaisua Paperiliiton johdon arvion mukaan jo aiemminkin, mutta sitten osapuolet erkaantuivat. Mahdollisesti Metsä Groupissa on haluttu seurata Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden tes-ratkaisua, mikä sekin on loppuviikon neuvottelujäähyllä. Teollisuusliitto ja UPM:n vaneriteollisuus pääsivätkin sopuun, mikä odottaa vielä Teollisuusliiton hallituksen hyväksyntää.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n nykyinen työehtosopimus päättyy vuoden lopussa. Yrityskohtaisten sopimusten ulkopuolella on liiton laskujen mukaan vielä 2 200 työntekijää.

"8 000 on jo lakolta suojassa", Vanhala laskee.

UPM hakee liiketoiminta-aluekohtaisia sopimuksia, yksi yrityskohtainen sopimus ei yhtiötä tyydytä.

Palkkasopu UPM:n kanssa on syksyn aikana näyttänyt ulospäin vaikeimmalta saavuttaa juuri UPM:n kanssa.

"UPM haluaa viisi eri sopimusta kanssamme. On viisi tyhjää paperia, kun UPM hakee kokonaan uutta työehtosopimusta."

Jos sopimuksia ei viikonlopun aikana synny, Paperiliitto varautuu antamaan ensi viikolla lakkovaroitukset niille yhtiöille, joiden kanssa uudesta työehtosopimuksesta ei ole päästy sopuun.

"Vaikeimmalta näyttää UPM:n kanssa, sopimusta tässä haetaan eikä lakkoa", Vanhala ynnää.

UPM on jo aloittanut yt-neuvottelut lomautuksista Lappeenrannan biojalostamolla. Se on vastaus siihen, että Paperiliitto julistaisi lakon ja tehtaan tuotanto jouduttaisiin ajamaan alas.

Paperiliiton hallitus on koolla ensi tiistaina. Liitto varautuu antamaan työtaisteluvaroituksen keskiviikkona 15. joulukuuta, kaksi viikkoa ennen nykyisen tes:n päättymistä.

Mahdollinen lakko koskisi vain yrityksiä, joilla ei ole sovittu jatkoa nykyiselle työehtosopimukselle.

Lakkovaroitus tietäisi ruuhkaa myös valtakunnansovittelijalle. Jos keskeneräisiä neuvotteluja olisi yhä viiden yhtiön kanssa, sovittelu voi koskea niitä kaikkia erikseen. UPM:ltä Helsingin Bulevardilla saattaa olla edustajat viideltä eri toimialalta.

UPM on lisäksi todennut näkemyksenään, ettei päättyvällä sopimuksella olisi jälkivaikutusta, kun sopijapuolena Metsäteollisuus ry on vaihtunut UPM:ksi. Jälkivaikutuksella tarkoitetaan sitä, että työehdot jatkuvat sopimuskauden yli, kunnes uusi sopimus on tehty.

Tilanne on uusi, myös lakkorajat on arvioitava. Vanhalan mukaan riskinä on se, että voimalaitoksiakin ajetaan alas. Aiemmissa Paperiliiton työtaisteluissa paperiliittolaiset voimalaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa ovat olleet lakon ulkopuolella.

Mikäli inflaatio vielä kiihtyy, 1,9 prosentin vuosikorotus ei enää paranna Paperiliiton tavoitteeksi asettamaa ostovoimaa. Isot metsäyhtiöt tekevät historiansa parhaita tuloksia ja tilauskirjat ovat täynnä.

"Metsäteollisuus on ollut korona-ajan voittaja, ja tilanne näyttäisi pysyvän hyvänä parin vuoden sopimuskaudenkin", arvioi Petri Vanhala neuvottelutilannetta palkanmaksuvaran osalta.

Paperiliitto ajaa samoja palkankorotuksia, 35 senttiä tunnilta, kaikissa yrityksissä, joissa se on sopijaosapuolena.