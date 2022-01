Yrittäjä: Turvepula iskee ehkä jo tänä talvena – ”Elinkeinoa ei voi rakentaa hätävara-ajattelun perustalle"

"Pidemmän ajan suunnittelu on mahdotonta, sillä monilta laitoksilta tilaukset tulevat yhden päivän tarve kerrallaan", turveyrittäjä Markus Mantela kertoo.

Johannes Tervo

Jussi Harju lastasi viime viikolla palaturvetta Teuvannevan tuotantoalueellaan. Urpo Minkkinen kuljetti kuorman kasvihuoneelle Närpiöön.

Turpeen poistuessa Suomi menettää merkittävän huoltovarmuuspolttoaineen, sanoo Kokkolan Energia Oy:n polttoainepäällikkö Petri Ahokangas.

”Turve on ollut erittäin kätevä vaihtoehto varsinkin pitkien pakkasjaksojen aikana. Nevojen aumoissa on ollut käyttövalmista tavaraa heti tarjolla. On vain tarvinnut lisätä autoja liikenteeseen.”

Aiempina vuosina nostettua turvetta riittää aumoissa vielä tänä talvena, kertoo pietarsaarelaisen Ab Alholmens Kraft Oy:n toimitusjohtaja Björn Åkerlund.

”Jo ensi talvena voi olla toisin. On arvoitus, kuinka paljon energiaturvetta nostetaan ensi kesänä", hän sanoo.

"Kuinka moni turvetuottaja lopettaa? Tiedän, että moni miettii jatkoa tarkasti.”

Alholmens Kraftin kakkosvoimala Pietarsaaren Leppäluodossa on yksi maailman suurimmista biopolttoaineita käyttävistä voimaloista. Turve kuuluu voimalaitoksen polttoainevalikoimaan.

Turvepula voi iskeä jo tänä talvena, arvioi kauhavalaisen Mantelan Turpeen yrittäjä Markus Mantela.

"Niin kova on energiaturpeen kysyntä tällä hetkellä. Normaalisti huippusesonki on tammikuun ja helmikuun vaihteessa. Nyt tavara saattaa olla vähissä, kun helmikuulle ehditään."

Monikaan yrittäjä ei nostanut uutta energiaturvetta viime kesänä, hän muistuttaa.

Johannes Tervo

Markus Mantela (vas.) ja Miika Mantela ovat turveyrittäjiä Kauhavalta. Kuva on otettu viime helmikuussa.

Harjun Turpeen tuotantoalueet ovat Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla.

”Viime kesänä nostettiin vain palaturvetta ja kuiviketurvetta. Jyrsinturvetta en nostanut", yrittäjä Jussi Harju kertoo.

Jyrsinturve oli aiemmin yrityksen päätuote.

Harju valmistelee tällä hetkellä uutta suota turvetuotantoon.

”Siitä nostetaan aikanaan vain kuivike-, kasvu- ja palaturvetta. Suosta jää hyödyntämättä sen alin kerros, josta jyrsinturve otettaisiin."

Hanke uudesta tuotantoalueesta on käynnistetty aikoja sitten, lupaprosessit ovat pitkiä.

Johannes Tervo

Jussi Harju kippaa palaturvetta kuljetusautoon Teuvan Äystöllä.

Markus Mantelan mukaan epävarmuus tulevasta koettelee turveyrittäjiä.

"Pidemmän ajan suunnittelu on mahdotonta, sillä monilta laitoksilta tilaukset tulevat yhden päivän tarve kerrallaan. Ei tällaisen hätävara-ajattelun perustalle voi elinkeinoaan rakentaa."

Mantelan mielestä ministereilläkin on väärä kuva turpeesta huoltovarmuuspolttoaineena.

"Tuntuu, että heidän mielestään turve voidaan säilyttää suossa ja ottaa sieltä tarvittaessa käyttöön."

Ilman tekijöitä, valmiita tuotantoalueita ja kalustoa turve ei lämmitä.

