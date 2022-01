Venäjän kiristynyt ulkopoliittinen tilanne ei vaikuta Valion Venäjän-toimintaan

Valiolla on noin 400 työntekijää Venäjän tytäryhtiössä.

Valion oma tehdas sijaitsee lähellä Moskovaa. Arkistokuva.

Elintarvikeyhtiö Valiolla on Venäjällä yksi tehdas ja kaksi myyntikonttoria, mutta yrityksen mukaan Venäjän kärjistynyt ulkopoliittinen tilanne ei vaikuta toimintoihin mitenkään.

"Meillä on Venäjällä tytäryhtiö, ja toiminta on viime vuosina käännetty täysin paikalliseksi. Meillä on Venäjän-toiminnoissa töissä noin 400 henkilöä, mutta siellä ei ole yhtään Suomesta lähetettyä työntekijää", kertoo johtaja Elli Siltala, joka vastaa Valiolla Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Baltian liiketoiminnasta.

Hänen mukaansa Valion tuotanto ja myynti jatkuu Venäjällä normaaliin tapaan.

"Meidän tehtävänämme on tuottaa vastuullista ja maistuvaa ruokaa kuluttajakysyntään perustuen. En ennakoi äkillisiä muutoksia", hän viittaa Venäjän poliittiseen tilanteeseen ja maailmanlaajuiseen koronapandemiaan.