Elintarviketyöläisten liittoa huolettaa alkutuotannon kustannuskriisi: "Ilman kotimaista maataloutta on myös huomattavasti vähemmän teollisuuden työpaikkoja"

Kari Salonen

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen on myös huolissaan alkutuotannon vaikeasta taloustilanteesta.

Myös Suomen Elintarviketyöläisten liittoa huolettaa maatalouden kannattavuuskriisi:

"Tottakai se huolettaa. Jos Suomessa ei ole toimivaa alkutuotantoa, maataloutta, silloin meillä on maassa myös huomattavasti vähemmän teollisuuden työpaikkoja tässä maassa", vastaa Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen Maaseudun Tulevaisuudelle.

Tämä on Kuntosen mukaan myös elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan huoli:

"Kaupalla ja teollisuudella on käsittääkseni eväitä halutessaan myös vaikuttaa tähän tilanteeseen."

Kuntonen ei osaa yksilöidä, eikä halua arvuuttaa, millä tavoin teollisuus ja kauppa voisivat konkreettisesti vaikuttaa tilanteeseen, mutta:

"Jos eväitä jossain elintarvikeketjussa on, niin ennen kaikkea päivittäistavarakaupassa niitä voisi kuvitella löytyvän", Kuntonen osoittaa keskittyneen kaupan suuntaan.

Päivittäistavarakauppa on raportoinut koronapandemian aikana ennätystuloksista. Kesko julkaisee koko vuoden tilinpäätöksestään ensi viikolla 3. helmikuuta.

Maaseudun Tulevaisuus raportoi perjantaina (MT 28.1.2012), että jopa neljännes kotieläintiloista on kustannuskriisin, velkaantumisen ja yli-investointien vuoksi pahoissa maksuvalmiusongelmissa.

Arviolta noin 2 000 maatilan tuotannon jatkuminen on vaakalaudalla, arvioi maatalousjohtaja Johan Åberg MTK:sta.

Lukema perustuu MTK:n eri pankkiryhmien kanssa käymiin keskusteluihin sekä tilastotietoihin.

Kaikkiaan maatiloja on Suomessa reilut 40 000. Suurella osalla ongelmien taustalla on investoinnit. Tuotantorakennuksia on laajennettu ja peltoa ostettu lisää. Alkutuotannossa kustannuskriisi on kärjistänyt kannattavuusongelmaa. Markkinatilanne on iskenyt pahiten sikatiloihin.

Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Elintarviketeollisuuden ETL sopivat työehtosopimuksessa neuvotellusta toisen vuoden optiovuodesta. Alalla palkkoja korotetaan toukokuun alussa 1,9 prosentin yleiskorotuksella. Työehtosopimus on voimassa tammikuun loppuun 2023.

Työttömyys laski viime vuoden lopussa SEL:n jäsenten työttömyyskassan perusteella alle kymmeneen prosenttiin. Tämän perusteella elintarviketeollisuus työpaikkoineen on selvinnyt korona-ajasta suhteellisen hyvin. Kotimaiset elintarvikkeet ovat olleet kuluttajien suosiossa.

Vaikeuksia on ruuan myynnissä ravintoloille. Aika näyttää, missä määrin etätyöt jäävät pysyviksi ja lounasruokailu vähenee.

Elintarviketyöläisten liitolla on noin 30 000 jäsentä, joista työelämässä on noin 18 000.

SEL:n Kuntonen kirjoittaa tuoreessa blogissaan alan investointien luovan tulevaisuuden uskoa epävarmuudesta huolimatta. Elintarviketeollisuus aikoo investoida kuluvana vuonna jopa yli 800 miljoonalla eurolla. Atrialla on menossa Nurmossa suuri siipikarjan tuotantoinvestointi. Fazer julkisti vast'ikään suunnitelmansa rakennuttaa uusi tehdas eteläiseen Suomeen. Uusi suklaa- ja makeistehdas korvaisi kaksi vanhaa laitosta Vantaalla ja Lappeenrannassa. Investointipäätöstä odotetaan keväällä.

Investoinnit tuovat Kuntosen mukaan uskoa, mutta myös monelle alan työntekijälle epävarmuutta omasta työpaikasta. Tuotannolliset investoinnit eivät välttämättä lisää työpaikkoja.

