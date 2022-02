Pankkiirin näkökulmasta maatalouden kustannuskriisi on kohtuullisesti hallinnassa, mutta: "Maatalousyrittäjän kannalta kassavirrat eivät kaikilta osin ole riittäviä

Markku Vuorikari

Kustannuskriisi on koetellut eritoten sikatiloilla, joilla rehukustannukset ovat nousseet ja sianlihan kysyntä on laskenut.

Ennätystuloksen viime vuodelta julkistanut OP Ryhmä kertoi tilinpäätösinfossaan myös maatilalainojen ja -asiakkaiden yleistilanteesta.

Maatilojen kustannuskriisi on hyvin tiedossa, mutta ovatko luottotappiot sektorilla olleet kasvussa, pääjohtaja Timo Ritakallio?

"Luottotappiot eivät ainakaan toistaiseksi ole olleet kasvussa. Sen sijaan, maatalouden tilanne on ollut vaikea, maksuvaikeuksissa olevien asiakkaiden määrä on jonkin verran ollut kasvussa", Ritakallio vastasi Maaseudun Tulevaisuuden esittämään kysymykseen.

Maataloudessa ennen kaikkea kotieläintilat näyttävät Ritakallion mukaan juuri tällä hetkellä olevan vaikeuksissa.

Kustannuskriisi vaikeuttaa niiden toimintaa, kun energian ja rehujen hinnat ovat nousseet, ja tulovirta ei samassa tahdissa ole noussut. Tämä haastaa.

"Pankkiirin näkökulmasta tämä on kohtuullisen hyvässä hallinnassa. Mutta maatalousyrittäjän kannalta kassavirrat eivät kaikilta osin ole riittäviä. Joillain taustalla on viime vuosilta isoja investointeja, ja kun kannattavuus on heikentynyt, se aiheuttaa huolia lainanhoitokyvystä."

Maatiloilla on edelleen alkuvuonna mahdollisuus hakea tilapäisiin ongelmiin otettuihin maksuvalmiusluottoihin valtiontakausta.

OP Ryhmä on maatalouden rahoittajana markkinajohtaja. Lähestulkoon kaksi kolmasosaa maatiloista on OP:n asiakkaina.

Ritakallio muistutti, että pankkiryhmän luottokannasta maatalousrahoituksen osuus luottokannasta on vain muutamia prosenttia 97 miljardin euron luottosalkusta.

Koko asiakaskannan luotonhoitokyky säilyi OP Ryhmän mukaan hyvänä viime tilivuotena. Tämä näkyi edellistä vuotta pienempänä saamisten arvonalentumisina. Saamisten arvonalentumiset, 158 miljoonaa euroa, olivat 0,16 prosenttia luotto- ja takauskannasta.

