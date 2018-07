Muumikahvilaketju Cafee of cartoonsin Rovaniemellä toimivat franchising-yrittäjät Outi Aska ja Riina Hyöky saivat yllättäen muutama viikko sitten ilmoituksen kiinteistöyhtiö Citycon Finland Oy:ltä, että heidän kahvilansa vuokrasopimus on sanottu irti. Kahvila toimii Cityconin omistamassa Sampotalon kauppakeskuksessa Rovaniemellä.

Askan ja Hyökyn omistamalla kahvilayhtiö Arctic Cafe Oy:lla oli alivuokralaissopimus Cafee of cartoonsin kanssa, jolla puolestaan oli vuokrasopimus Citycon Finlandin kanssa.

Cityconin ilmoitus vuokrasopimuksen päättämisestä ajoi Rovaniemen yrittäjät tyhjän päälle.

"Kun meille tuli tieto Cityconilta, että vuokrasopimuksen päättäminen on vireillä, laitoimme sitten purun meidän sopimuksistamme Cafee of cartoonsille", kertoo yrittäjä Outi Aska MT:lle.

Cafee of cartoonsin toimitusjohtaja ja perustaja Sanna Kiiski sanoo "Arctic Cafeen jättäneen merkittävässä määrin velvoitteensa hoitamatta sekä vuokrien että rojaltien osalta".

Järkyttyneet rovaniemeläisyrittäjät ovat palkanneet lakimiehen selvittämään asiaa puoleltaan.

"Emme katso olevamme velvollisia maksamaan vaadittuja vuokria, koska niitä ei ole tilitetty tähänkään saakka päävuokranantajalle (Citycon). Kuitit (Arctic Cafen) maksetuista vuokrista löytyvät. Toiminta on ollut tässä mielessä kohtuutonta ja petollista meitä kohtaan", rovaniemeläisyrittäjät vastaavat lakimiehensä avustamana.

Yrittäjät kertovat alkaneensa touko–kesäkuussa epäiillä, ettei kaikki ole kunnossa ja he alkoivat jarruttamaan vuokrien maksuissa.

"Lopulta sovimme painostuksen jälkeen, että maksamme kesä- ja heinäkuun vuokrat heinäkuussa. Kun olimme maksaneet ensimmäisen erän sovitusti, saimme seuraavana päivänä tiedon vuokrasopimuksen purusta. Tämän jälkeen emme enää maksaneet vuokria Cafee of cartoonsille."

Rojalteista yrittäjät kommentoivat, että heille on koitunut vuokrasopimuksen purusta enemmän taloudellisia menetyksiä kuin esitetty vaatimus rojalteista. Yrittäjät eivät katso olevansa velvollisia maksamaan maksamattomia rojalteja, koska syntyneet kulut peittävät ne. Maksamattomat rojalti-korvaukset olivat Arctic Cafen yrittäjien mukaan niitä, jotka olisivat erääntyneet maksettavaksi vasta sen jälkeen, kun he saivat tiedon siitä, ettei vuokria oltu hoidettu.

Tiedon vuokrasopimuksen purkamisesta Aska ja Hyöky saivat kiinteistöyhtiö Cityconin edustajalta.

Jatkossa rovaniemeläisyrittäjät sanovat jatkossa tekevänsä kaikki liiketilaan liittyvät sopimukset suoraan Cityconin kanssa. Vuokrasopimus oli Cityconin ja Cafee of cartoons -yhtiön välinen.

Rovaniemeläisyrittäjät harkitsevat vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä Cafee of cartoonsille.

Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi vahvistaa vuokrasopimuksen purkamisen sopimuskumppaninsa Cafee of cartoonsin kanssa:

"Olemme joutuneet käyttämään sopimuksen purkuehtoa. Sopimuksen ehtoja ei ole täytetty, siksi purkupykälää on jouduttu käyttämään", Yliniemi kertoo.

Hän ei voi kertoa tarkemmin sopimuskumppanien eli Rovaniemen kauppakeskus Sampotalon omistavan Cityconin ja muumikahvilayhtiö Cafee of cartoonsin välisestä sopimusasiasta tai mitkä ehdot Muumikahvilaketjua pyörittävä yhtiö on jättänyt täyttämättä. Vuokrasopimus on päättymässä heinäkuun lopussa.

Hän valittaa tilannetta paikallisten yrittäjien osalta:

"Meillä on hyvä keskusteluyhteys paikallisten yrittäjien kanssa. Katsotaan, miten tilanteet etenevät."

Franchising-yrittäjillä on nyt epäselvä tulevaisuus:

"Meillä on nyt kaikki avoinna. Mumin Kaffe loppuu, koska sopimukset päättyvät. Pintaremontit on tehty, mutta kahvila pitää lopettaa, Mumin Kaffena se ei enää voi jatkaa", Aska kertoo.

Yrittäjät neuvottelevat kahvilan jatkosta myös Cityconin kanssa. He laskevat parhaillaan taloudellisia mahdollisuuksia kahvilan jatkamiseen.

"Meidän yrityksemme on terve, ei ole mitään maksuhäiriöitä", yrittäjät painottavat.

Franchising-yrittäjät kertovat investoineensa itse kahvilan sisustukseen, tapetteihin ja laitteisiin kymmeniä tuhansia euroja. Tilat omistava Citycon teki ja maksoi kiinteistön muutostyöt, kun vuokratilat muutettiin kahvilakäyttöön.

MT:n tietojen mukaan Cityconin ja Cafee of cartoonsin välisessä sopimuksessa tilavuokra on ollut runsaat 4 700 euroa plus arvonlisävero kuukaudessa.

Kahvilayrittäjillä ei ole tietoa siitä, paljonko vuokria Cafee of cartoons on jättänyt maksamatta Cityconille – tai onko Cityconin edellyttämää vuokravakuutta maksettu.

Cafee of cartoonsin suurin osakkeenomistaja (yhtiönsä kautta), toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja on Sanna Kiiski.

Kiiski tai Cafee of cartoons ei ole ollut Askan ja Hyökyn mukaan yhteydessä heihin varoittaakseen vuokrasuhteen mahdollisesta päättämisestä.

Viimeksi yrittäjät olivat puhelimitse yhteydessä Kiiskeen toukokuussa. Silloin puhe oli Rovaniemen kahvilan avajaisten järjestämisestä, mahdollisine muumien vierailuineen.

Avajaiset ovat siirtyneet useaan kertaan, ja Mumin Kaffen ja suunniteltu markkinointitilaisuus juhannuksen jälkeen ei sitten yrittäjien mukaan koskaan Rovaniemellä toteutunut.

Rovaniemen Mumin Kaffe aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta. Franchising-yrittäjät harmittelevat uutta tilannetta:

"Fiilis on vähän matalalla, Uskomme (muumikahvila-) ideaan ja kahvila on ollut tykätty.".

Yrittäjäkumppanusten mukaan asiakkaista suuri osa on ollut ulkomaalaisia ja muumeja rakastavia aasialaisia. Kahvila on saanut myös paikallisista rovaniemeläisistä kanta-asiakkaita.

Mumin Kaffe -kahvilaketju kertoo verkkosivullaan sillä olevan kahdeksan Mumin Kaffe -kahvilaa. Osa on kuitenkin jo suljettu. Rovaniemen lisäksi Helsingin Fabianinkadun Mumin Kaffe toimii franchising-yrityksenä. Cafee of cartoons avasi ensimmäisen kahvilansa joulukuussa 2016 Helsingin Liisankadulle.

Cafee of cartoons on ollut syvissä talousvaikeuksissa, joista Maaseudun Tulevaisuus kertoi jo edellisessä, kahvilaketjun omistajien riitaa käsitelleessä uutisessa (MT.fi 12.7.2018).

Yhtiö on jättänyt yristyssaneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle 15. kesäkuuta. Viikko sitten maanantaina, 16. heinäkuuta, yhtiö oli kutsunut osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen hyväksymään yrityssaneeraukseen hakeutumisen. MT:n tietojen mukaan muumikahvilayhtiö Cafee of cartoons Oy päätti enemmistöosakkaiden päätöksellä hyväksyä yrityssaneeraukseen hakeutumisen.

Yrityssaneeraus on usein viimeinen keino konkurssin välttämiseksi. Saneerausmenettelyn aloittamisesta päätöksen tekee tuomioistuin, aloittamisharkinnan perusteella. Käräjäoikeus päättää menettelyn aloittamisesta ja määrää yrityssaneerausta hoitavan selvittäjän.

Lue lisää muumikahvilayhtiön uutisoinnista:

Muumikahvilayhtiö Cafee of cartoons päätti jatkaa saneerausmenettelyä

Cafee of cartoons vastaa Maaseudun Tulevaisuuden uutiseen

Muumikahvilaketjun omistajat täydessä riidassa, yhtiö hakee yrityssaneeraukseen, rikosilmoitus Ruotsissa: Kuka on Haisuli?