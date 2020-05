Video: Suomi loistaa korkealla osaamisellaan valoviljelyssä – vertikaaliviljelmillä Lapinjärvellä robotti auttaa sadonkorjuussa

Kaikilla tiloilla kausityövoimaa ei tarvita.

Lapinjärvellä Robben Pikku Puutarhassa työvoimaa tarvitaan tasaisesti vuoden ympäri. ”Pieni” sopii sanana huonosti kuvailemaan paikkaa. Suurissa kasvihuoneissa viljelyssä on jopa 35 eri kasvia.

Myös automatisaatiota hyödynnetään paljon.

Videon kasvit aloittavat matkansa nelikerroksisista vertikaaliviljelmistä. Taimet varttuvat led-valojen alla. Kun kasvit ovat kyllin suuria, robottihissi poimii taimet kuljettimelle, joka vie ne perinteisempiin kasvihuoneisiin.

Videolla robottihissi poimii korjuukypsän viinisuolaheinän pakkaamon puolelle. Automatisaation keskellä tunnelma on kuin avaruusasemalla. Kuljetinta vastassa ovat ukrainalaiset Oleg Stepenko ja Borys Kotenko.

Suomesta löytyy valoviljelyssä maailmanlaajuisestikin korkeaa osaamista. Kasvihuoneiden kurkkusadot ovat Suomessa maailman suurimmat.

”Suurin yksittäinen tekijä on valotus. Meillä on pimeää puolet vuodesta. Vuosien aikana ala on oppinut, miten valoa käytetään tehokkaasti. Myös Islanti tekee hyvää työtä.”

Ruotsissa kurkkusato on 46 kiloa neliöltä, kun Suomessa keskisato liikkuu 93 kilon paikkeilla. Erot Espanjaan ovat jo kymmenkertaisia.

Valvottu kasvihuonetuotanto tulee maailmalla räjähdysmäisesti lisääntymään, ennustaa kasvihuoneyrittäjä Robert Jordas.

Jopa mansikkamaalla kykkiminen voi olla tulevaisuudessa osin historiaa. Hollannissa mansikoita tuotetaan kasvihuoneissa vuoden ympäri.

”Nykyään ei pakasteta, vaan tuoremarjaa halutaan joka viikko."

Lue lisää:

Millaista on tilalla, jossa kausityövoimaa ei tarvita? Valvottu kasvihuonetuotanto tulee lisääntymään räjähdysmäisesti, ennustaa vertikaaliviljelmiään kehittävä viljelijä