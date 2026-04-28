SS: Unet katkesivat rivarissa, kun valtava jyrsijä veti hiuksistaPielaveteläinen Jari Nuutinen havahtui hereille unestaan, kun sängynpäädyn ja seinän välistä alkoi kuulua kahinaa.
Savon Sanomat uutisoi merkillisestä tapauksesta Pielavedellä. Jari Nuutisella on tapana saunoa rivitaloasunnossaan illalla, ja sen jälkeen tuulettaa asuntoaan huoneiston aukinaisen oven kautta.
”Niin tein viime keskiviikkonakin, kävin saunassa ja sitten avasin oven tuuletusta varten. Tavallisesti panen siihen korkean levyn portiksi, mutta nyt en tullut sitä tehneeksi”, Nuutinen kommentoi SS:lle.
Seuraavana yönä alkoi tapahtua.
”Ajattelin ensin, että onko tukka jotenkin tarttunut tyynyyn kiinni, mutta sitten tuntui kuin joku vetäisi hiuksista ja rapsuttaisi takaraivoa.”
Nuutinen havahtui kunnolla hereille, kun sängynpäädyn ja seinän välistä alkoi kuulua kahinaa. Hän havahtui siihen, että sängyssä temmeltää isokokoinen jyrsijä. Eläin pyyhälsi seuraavaksi piiloon, eikä sitä enää yön aikana löytynyt.
Aamulla Nuutinen viritteli asuntoonsa metallisen hiirenloukun ja lähti kylälle. Kotiin tullessa loukku oli laukaistu, mutta jyrsijästä ei näkynyt vilaustakaan.
Seuraavaksi Nuutinen haki muovisen loukun ja asetteli siihen syötiksi muun muassa juustoa ja päärynää. Tällä kertaa täky toimi, sillä loukusta löytyi seuraavana aamuna kookas jyrsijä.
Otus osoittautui kookkaaksi vesimyyräksi, jolla oli pituutta kuonosta hännän kärkeen likipitäen 30 senttimetriä.
Savon Sanomat: Unet karisivat äkkiä - Rotaksi luultu vesimyyrä rapsutti tukkaa yölläArtikkelin aiheet
