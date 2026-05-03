Yrittäjägallup: Lähes puolet pk-yrittäjistä kannattaa kesälomien myöhäistämistä elokuulle − näillä alueilla kannatus suurinta Opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi Ylelle viime vuonna, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää koululaisten kesälomien siirtoa.

Suomen Yrittäjät kertoo tiedotteessaan toivovansa, että Suomessa harkittaisiin vakavasti kesälomien siirtoa elokuulle.

Lähes puolet pk-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore Yrittäjägallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Kesälomien siirtoa kannatettiin gallupissa keskimääräistä enemmän kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa ja vähiten rakentamisessa. Alueellisesti siirtoa kannattivat eniten pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen yrittäjät.

Suomen Yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli tuhannelta pk-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen Yrittäjät kertoo tiedotteessaan toivovansa, että Suomessa harkittaisiin vakavasti kesälomien siirtoa elokuulle. Työvoiman saatavuus heikkenee tyypillisesti elokuussa, kun kesätyöntekijät palaavat takaisin opintojen pariin.

”Se voisi pidentää sesonkia ja helpottaa työvoiman saatavuutta elokuussa, joka on monissa Euroopan maissa lomakuukausi”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen perustelee tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäisen mukaan lomakauden siirto voisi myös helpottaa lapsiperheiden ja työntekijöiden arkea.

”Muutos tukisi työssä käyvien vanhempien tilannetta, sillä se mahdollistaisi lomien joustavamman sijoittamisen heinä-elokuulle”, Lempiäinen sanoo.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi Ylelle viime vuoden maaliskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön selvittävän koululaisten kesälomien siirtoa. Puolueista keskusta, RKP ja Liike Nyt ovat puoltaneet koulujen lomien siirtoa. Suurin oppositiopuolue SDP on vastustanut asiaa.

Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vastustanut ehdotusta koululaisten lomien siirtämisestä.

Suomen Yrittäjien Lempiäinen sanoo tiedotteessa etujärjestön toivovan, että ministeriön selvitys valmistuisi pikimmiten. Selvityksen valmistumisen aikataulusta ei ole annettu tarkempaa tietoa.