Iranilaismediat: Iranilta 14-kohtainen neuvotteluehdotus USA:lle – näin Donald Trump reagoi ehdotukseen Iran teki edellisen neuvotteluehdotuksensa aiemmin tällä viikolla, mutta Trump tyrmäsi sen perjantaina.

Jaa Kuuntele

Iran teki edellisen neuvotteluehdotuksensa aiemmin tällä viikolla, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tyrmäsi sen perjantaina. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Iran on lähettänyt 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uudesta ehdotuksesta kertoivat lauantai-iltana iranilaiset uutistoimistot Tasnim ja Fars.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tarkastelevansa ehdotusta, muttei uskonut ehdotuksen olevan hyväksyttävissä.

”Tarkastelen pian suunnitelmaa, jonka Iran on juuri lähettänyt meille, mutta en usko, että se olisi hyväksyttävissä, koska he eivät ole vielä maksaneet tarpeeksi suurta hintaa siitä, mitä he ovat tehneet ihmiskunnalle ja maailmalle 47 viime vuoden aikana”, Trump kirjoitti Truth Social -sivustollaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina.

Toimittajille Floridassa puhunut Trump kieltäytyi tarkentamasta, mikä voisi johtaa siihen, että Yhdysvallat jatkaisi iskujaan Iraniin.

”Jos he käyttäytyvät huonosti tai tekevät jotain pahaa. Mutta tällä hetkellä katsomme, mitä tapahtuu”, Trump vastasi asiasta kysyneelle toimittajalle.

Iran teki edellisen neuvotteluehdotuksensa aiemmin tällä viikolla, mutta Trump tyrmäsi sen perjantaina.

Tasnimin mukaan Yhdysvallat oli pyytänyt omassa ehdotuksessaan kahden kuukauden aselepoa osapuolten välille, mutta Iran vaatii tilanteen selvittämistä kuukauden sisällä.

Iranin mukaan neuvottelujen keskiössä pitäisi olla sodan päättäminen eikä aselevon jatkaminen, Tasnim sanoi.

Tasnimin mukaan Iran vaatii uudessa ehdotuksessaan monia jo aikaisempiin ehdotuksiin lukeutuneita asioita, kuten Yhdysvaltain merisaarron lopettamista sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamista ja pakotteiden poistamista.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat sotatoimet Irania vastaan helmikuun lopulla. Aselepo maiden välillä alkoi huhtikuun alussa, mutta Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat junnanneet paikallaan.

Sotatoimien keskeytymisestä huolimatta laivaliikenne Hormuzinsalmella on edelleen lähes täysin pysähtynyt. Öljykuljetuksille merkittävän väylän sululla on ollut suuria taloudellisia vaikutuksia.