1970-luvulla solmitut 50 vuoden vuokratonttien sopimukset ovat uusittavia. Jasmin Janné varoittaa, että uudet ehdot voivat moninkertaistaa vuokria, jos ne sidotaan tontin markkinahintaan. Timo Metsola nostaa esiin riskit ja ehdottaa lakia vuokraehtojen kohtuullisuudelle. Vuokrasopimukset on tarkistettava ennen kauppaa.

Helsingin hovioikeus piti yli 400 prosentin vuokrankorotusta kohtuuttomana Lehtisaaren tapauksessa, jossa lisättiin lunastusehto. Tonttirahastojen ehdoissa voi olla korotusautomaatteja ja puuttuva lunastusmahdollisuus.