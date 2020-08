Rapsutuskone, lehmänlannan hajua ja puusta tehty puu: Kotimainen maatalous- ja puuosaaminen ovat isosti esillä Heurekassa

Vesa Laitinen

Heurekan Pellolta avaruuteen -näyttely tutustuttaa ruuan alkulähteisiin. Tehtaankadun ala-asteen kakkosluokkalaiset Erin Jokinen, Elsa Sorainen ja Aatos Rikala pysähtyivät maatilan pienoismallin äärelle.

"Kokeile!", "Haisee, yök!", "En mä uskalla!"

Harvoin lehmänlantaa jonotetaan haistelemaan, mutta Vantaan tiedekeskus Heurekassa sen ihmeen näkee.

Helsingin Tehtaankadun kakkosluokka on tutustumassa tuoreeseen Pellolta avaruuteen -näyttelyyn. Ytimessä on kotimainen maatalous.

Näyttelyssä saa esimerkiksi arvata, mistä viljasta erilaiset elintarvikkeet on tehty. Jyvän ihme -osiossa voi katsoa, mitä viljapellossa maan alla tapahtuu. Modernista maataloudesta kertova näyttely keskittyy lähinnä viljaan ja maitoon: erikoiskasveja kuten härkäpapua tai porkkanaa ei täällä nähdä.

Lehmä herättää uteliaisuutta. Lapset intoutuvat tutustumaan lypsimiin. Joku ottaa tanssiaskeliakin lypsykoneen tykytyksen tahtiin.

Oppilailla näyttää riittävän puhtia ja uteliaisuutta. Kakkosluokkalaisille moinen into on tavallista, kertoo opettaja Karoliina Kangas. Tiedonjano on korkea. Aiheen on kuitenkin oltava konkreettinen ja lähellä lasten omaa elämää. Siihen ruoka-aiheinen näyttely on kuin omiaan.

Etukäteistehtävänä luokka tutustui ruuantuotantoon Suomen ulkopuolella. Mieleen oppilaille oli jäänyt esimerkiksi kaakao, joka ei kuvassa näyttänyt yhtään kaakaolta. Entä, miksi valkoisen kukan nimi on peruna? Ja kukapa olisi arvannut, että kahvi on punainen marja!

Heurekan työntekijä Suovi Huovelin opastaa laboratoriossa tutustumaan eri viljojen siemeniin mikroskoopin avulla.

Hän näyttää videon, jossa eri maitoihin sekoitetaan väriainetta. Miksi väri sekoittuu toisiin maitoihin paremmin? Maidot ovat erirotuisista lehmistä, kuuluu veikkaus. Kyse on eri maitojen rasvapitoisuudesta, Huovelin selittää.

Uteliaisuutta herättää myös ilmapallo, jonka hiivan tuottama hiilidioksidi täyttää. "Hiiva on elävä olento", Huovelin kertoo. "Se tykkää syödä sokeria ja alkaa sitten hengittämään."

Lehmän kanssa tutustuttiin lypsyyn ja siihen, miltä oikea karjaharja tuntuu. Takana vasemmalla Elmeri Roto, Mikael Hämäläinen ja Fanni Kaisto. Oikealla edessä Saima Vainionpää, Erin Jokinen ja Ronja Koskela.

Näyttelyn yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Vaasan, Luke, Lantmännen Agro, Valio, ProAgria ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry.

Yrityksillä on tarve tuoda asiaa esiin. Heureka huolehtii tieteen esiintuomisesta, sanoo Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa. "Ihan hyvä tasapaino on löydetty."

Elsa Sorainen, 7, on viettänyt mukavan aamupäivän. "Tosi kivaa! Oli jännää nähdä, miltä näyttää maan sisällä."

Osa ikätovereista ei ole toistaiseksi päässyt käymään oikealla maatilalla, mutta Elsalle se on hyvinkin tuttua.

"Mökin lähellä on iso maatila. Siellä on lehmiäkin", hän kertoo. Hän haaveilee pääsevänsä vielä joskus kesätöihin hoitamaan niitä. Luokkakaveri Ronja Koskelalle hevoset ovat tutumpia kuin lehmät.

Heurekassa kerrotaan myös suomalaisen ruuan puhtaudesta. Helsingin Tehtaankadun kakkosluokka tunnisti mikroskoopin kanssa kauran, ohran, vehnän ja rukiin siemenet.

Samaan aikaan Heurekassa on menossa toinenkin kotimaisesta maasta ponnistava näyttely.

Puun ominaisuuksia tarkastellaan SuperPUU-näyttelyssä, joka on avoinna vuoteen 2022 saakka. Näyttelyssä pääsee esimerkiksi kokeilemaan, miten eri puulajit soivat.

Laaja SuperPUU-näyttely on koostettu lähes yksinomaan kotimaisen osaamisen voimin. Puusta tehdyn puun on rakentanut Konneveden Hytölässä sijaitseva Jukola Industries Oy.

Kävijämääriä on Heurekassa koronan takia rajoitettu. Tällä hetkellä kävijöitä voi olla maksimissaan 1 000 päivässä, kun kapasiteetti olisi 2 500 kävijää.

Pellolta avaruuteen -näyttely Tiedekeskus Heurekan tapahtumatorilla 4.10.2020 saakka

SuperPUU -näyttely Heurekassa 16.1.2022 saakka

Pääsyliput 10.6.–9.10. tulee hankkia ennakkoon lippukaupasta.

SuperPUU-näyttelyssä puumateriaalin alkuperä on esillä. Puusta tehdyn kuution sisällä pääsee kuulemaan salamaniskun kaataman vanhan koivun tarinan.